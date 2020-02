Mai mult, meteorologii au anunțat că ar putea să mai ningă. Fenomenul este extrem de rar în orașul a cărui temperatură medie anuală este de peste 30 de grade Celsius, iar media lunii februarie este de 19 grade.

Oamenii au umplut Twitterul de poze și filme cu zăpada, iar copiii s-au bucurat de rara oportunitate de a face oameni de zăpadă.

Mulți dintre cei tineri spun că este prima oară în viața lor când văd cum arată zăpada.

Ultima ninsoare înregistrată în capitala Irakului a căzut în 2008, iar anterior nu mai ninsese la Bagdad de peste 100 de ani.

Ofițerul de presă al Centrului Meteorologic al Irakului, Amer Al-Jaberi, a declarat că „ninsoarea va continua toată ziua de miercuri, din cauza temperaturilor foarte scăzute” și a adăugat că frontul de aer rece care a adus zăpada vine din Europa.

Snow falls in Baghdad for first time in over a decade https://t.co/pcbviqk1AE pic.twitter.com/52niQtzRYN

— CTV News (@CTVNews) February 11, 2020