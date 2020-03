În fiecare lună, peste 100 de timișeni dornici să doneze sânge află că nu pot face acest lucru, deoarece sunt bolnavi. Unii au afecțiuni ușoare și, după tratament, se reîntorc să ajute la salvarea de vieți omenești.

”Când am fost mai tânără, am vrut să donez și aveam tensiunea foarte mică şi nu m-au lăsat şi acum m-am încadrat în profilul donatorului şi am reuşit să donez şi mi-a facut o mare, mare bucurie, pentru că știu câtă nevoie este”, a relatat un donator pentru Radio România Actualități.

Cel mai grav este că la Centrul de Transfuzii Sanguine se prezintă persoane care acolo află, în urma analizelor efectuate, că suferă de boli grave, cum ar fi hepatita virală, spune directorul centrului, Rodica Lighezan, conform sursei citate. În aceste cazuri, pacienții sunt îndrumați către serviciile specializate să-și trateze boala. În plus, li se explică faptul că nu vor mai putea fi donatori niciodată.

Te-ar putea interesa și: