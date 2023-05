Semifinalele UEFA Conference League: Victorii pentru Basel şi West Ham. Ambele învingătoare au revenit de la 0-1

Update. FC Basel a învins în deplasare Fiorentina, iar West Ham s-a impus în faţa echipei AZ Alkmaar.

Rezultatele partidelor:

Fiorentina – FC Basel 1-2

Au marcat: Cabral ’25 / Diouf ’71, Amdouni ‘90+3

West Ham – AZ Alkmaar 2-1

Au marcat: Benrahma ’67 (penalti), Antonio ’76 / Reijnders ‘41

Meciurile retur se vor disputa la 18 mai.

Știrea inițială

Cursa Fiorentinei pentru a deveni a doua câștigătoare din Italia, a Conferinței UEFA Europa League, după Roma, continuă în semifinale cu Basel, care vrea să devină prima echipă elvețiană care ajunge în finala unei competiții europene.

Fiorentina a terminat pe locul al doilea în Grupa A, după Istanbul Basaksehir, la diferența de goluri în meciurile directe (ambele echipe au marcat 14 goluri).

”Viola” a marcat alte șapte goluri în play-off-ul pentru faza eliminatorie împotriva lui Braga (4-0 t, 3-2 c), cinci împotriva lui Sivasspor în 16-miimile de finală (1-0 c, 4-1 t) și șase în sferturile de finală împotriva lui Lech Poznan (4-1 t, 2-3 c), stabilind un nou record de 32 de goluri pe tabloul principal al competiției. Precedentul era de 28 și aparținea Romei și Feyenoord, finalistele de anul trecut.

Fiorentina are prima șansă

În meciul împotriva celor de la Basel, Fiorentina pornește cu prima șansă. Aproape tot lotul, cu excepția fundașului Nikola Milenkovic, suspendat, este pregătit pentru această confruntare care se va juca pe „Artemio Franchi”.

Pentru acest meci toate biletele s-au vândut cu mult înainte de data confruntării.

FC Basel nu trece prin cea mai bună formă a sa, obiectivul de a ajunge în finala Cupei UEFA, fiind singurul obiectiv care mai poate fi atins.

A doua semifinală se joacă în Anglia

Cel de-al doilea meci se joacă între West Ham United și Alkmaar.

”Ciocănarii” se pot concentra acum pe acest meci foarte important pentru ei, după ce, în ultima etapă din Premier League au reușit să o învingă pe Manchester United, și să depășească zona periculoasă a clasamentului, care le poate aduce retrogradarea.

Alkmaar joacă în campionatul Olandei și a reușit să treacă în sferturile de finală din UEFA Europa League, de Lazio, cu două victorii, 2-1.

Analiștii sportivi spun că echipa olandeză poate produce o surpriză de proporții și să intre în finala cupei UEFA, potrivit GSP.