Șeful Poliției Române, chestorul principal Liviu Vasilescu, a dezvăluit de ce a mers personal să se întâlnească și să discute cu membrii familiei Duduianu în noaptea de 8 spre 9 august. Totodată, acesta a explicat contextul în care a avut loc întâlnirea.

„Au fost mai multe variante de acțiune, începând de marți. Știți că la un moment dat, marți, au apărut inclusiv în mediul online aglomerări masive în zonă și atunci ne-am dat seama că pot să existe riscuri foarte mari. (…) S-au dispus forțe suplimentare și au început să apară filtrele noastre și să executăm misiuni informativ-operative atât în zona respectivă, dar și în toată țara pe baza informațiilor pe care le aveam”, a dezvăluit Liviu Vasilescu într-un interviu.

El a precizat că în noaptea de 8 spre 9 august, cu o zi înainte de înmormântarea lui Emi Pian, nu a existat o negociere membrii familiei acestuia și că totul a fost planificat dinainte. Șeful Poliției Române a arătat că, înainte de întâlnirea cu interlopii, s-a decis ca ceremonia de înmormântare să fie devansată pentru ora 8.00, iar acest lucru a fost transmis preoților.

„Aveam informații că urmau să vină mulți din zona familiei și nu numai și am apelat la elementul-surpriză. Să devansăm ora înmormântării pentru ca tot ce pregătiseră ei să nu mai aibă loc. Am vrut să evităm să iasă scandal în stradă și îmbolnăviri”, a arătat Liviu Vasilescu.

Potrivit spuselor sale, în noaptea dinainte de înmormântare, a fost transmis un mesaj reprezentanților familiei și li s-a cerut să vină la mult comentata întâlnire, ca să li se comunice ora înmormântării.

„Noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei să vină ca să i să transmită că înmormântarea trebuie să înceapă la ora 8.00, că nu putem permite să avem aglomerare de persoane, să iasă poate lupte de stradă, scandal și mai ales transmiterea virusului. Iar rezultat este că nu am avut nici scandal și nici nu am avut îmbolnăviri în masă”, a spus Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, conform interviului acordat antena3.ro.