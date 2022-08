Șeful Pfizer, depistat cu COVID-19. A început tratamentul cu pastile făcute de firma sa

Șeful Pfizer s-a infectat cu COVID-19 și a început tratamentul luni, 15 august, cu pastilele realizate chiar de firma sa. Într-o postare pe contul său de Twitter, Albert Bourla a explicat că stă în izolare. El este una dintre numeroasele persoane care s-au infectat în ciuda faptului că au beneficiat de vaccinarea completă. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care variantele coronavirusului au găsit continuu modalități de a evita, cel puțin parțial, imunitatea indusă de vaccinuri și de infecțiile anterioare.

We have come so far in our efforts to battle this disease that I am confident I will have a speedy recovery. I am incredibly grateful for the tireless efforts of my Pfizer colleagues who worked to make vaccines and treatments available for me and people around the world.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022