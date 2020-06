„OMS încă speră” să continue colaborarea cu Statele Unite, în ciuda declarațiilor lui Trump.

Liderul de la Casa Albă a anunțat săptămâna trecută că vrea să încheie orice relația între țara sa și această organizație a ONU. Donald Trump a acuzat în repetate rânduri, de la începutul pandemiei Covid-19, că OMS s-a arătat prea indulgentă față de China.

„Deoarece au eșluat să facă reformele necesare (…) vom pune capăt relației noastre cu Organizația Mondială a Sănătății și vom redirecționa aceste fonduri către alte nevoi urgente și globale de sănătate publică care le merită”, a declarat, vineri, Trump.

„În prezent, lumea suferă ca urmare a acțiunilor iresponsabile ale guvernului chinez. Mușamalizarea virusului Wuhan de către China a permis bolii să se răspândească în toată lumea, provocând o pandemie globală care a costat peste 100.000 de vieți americane și peste un milion de vieți în întreaga lume”, a denunțat președintele american.

„Oficialii chinezi au ignorat obligațiile de raportare către OMS și au pus presiune pe organizația mondială de sănătate pentru a induce lumea în eroare atunci când virusul a fost descoperit pentru prima dată în Wuhan”, a continuat Trump.

„China are un control total asupra OMS, în ciuda faptului că a plătit doar 40 de milioane de dolari pe an în comparație cu ceea ce au plătit Statele Unite, aproximativ 450 de milioane de dolari pe an. Am detaliat reformele pe care organizație trebuie să le facă, dar au refuzat să acționeze”, susține Trump, scrie tribuna.us.

Însă, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto) , a declarat, luni, că vrea să continue colaborarea cu SUA.

„Contribuțiile și generozitatea guvernului și poporului american la sănătatea globală, timp de mai multe decenii, au fost masive și au adus beneficii mari sănătății publice din întreaga lume”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.

OMS vrea ca această colaborare să continue, a adăugat el în timpul unei conferințe de presă virtuale, la Geneva.

În plină pandemie Covid-19, Donald Trump a suspendat deja contribuția financiară americană la OMS pe care o acuză de a fi în slujba Beijingului.

Agenție de sănătate a Organizației Națiunilor Unite, OMS este o instituție multilaterală creată în 1948.

O mașinărie uriașă cu 7.000 de angajați la nivel mondial, a cărei funcționare și misiuni depind de creditele acordate de statele membre și de donațiile binefăcătorilor privați, scrie Ouest-France.

Cu 893 de milioane de dolari vărsați în perioada 2018-2019, adică aproximativ 15% din bugetul OMS, Statele Unite sunt principalul finanțator, în fața fundației Bill și Melinda Gates, primul contribuabil privat, Alianța vaccinului Gavi, Marii Britanii și Germaniei, și cu mult înaintea Chinei cu ale sale 86 de milioane de euro.

Contribuția americană se îndreaptă în special către Africa și Orientul Mijlociu. Aproximativ o treime din aceste contribuții cofinanțează operațiunile pentru combaterea urgențelor medicale, restul fiind dedicat în principal programelor de eradicare a poliomielitei, îmbunătățind accesul la servicii de sănătate și prevenirii și luptei împotriva epidemiilor.

Foto. Facebook