Şeful Jandarmeriei de la „mitingul gazat” nu şi-a plătit întreţinerea un an!

Sebastian Cucoş şi soţia sa castiga 21.000 lei pe lună, dar a refuzat să-si plătească întreţinerea timp de un an





Sebastian Cucoş a fost actionat in instanţă de asociaţia de proprietari a unui complex rezidential din Otopeni după ce acesta a refuzat să plateasca întreţinerea pe tot parcursul anului 2015, informează colegii de la Wowbiz.ro. Suma reclamată de vecinii jandarmului sef a fost de peste 1.500 lei, din care însa s-a scazut fondul de rulment în valoare de 500 lei. In aprilie 2017, instanta a decis ca Sebastian Cucos si sotia lui, Carla, trebuie sa plăteasca 957,82 lei, la care s-au adăugat cheltuielile de judecata in valoare de 400 lei. Suma reprezinta debitul restant aferent perioadei decembrie 2014 – ianuarie 2016. Sotii Cucos s-au aparat in timpul procesului spunand ca nu inteleg modul de calcul al cheltuielilor de intretinere. Sebastian si Carla Cucos nu au facut apel la decizia instantei, cu toate ca aveau 30 de zile la dispozitie pentru acest lucru.

Carla's Dream

Sebastian Cucos a castigat anul trecut suma de 108.777 lei ca Inspector General al Jandaremeriei Romane, la care s-a adaugat o indemnizatie de 12.000 lei de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica. Sotia lui, Carla, a castigat 131.887 lei de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, acolo unde are o functie de conducere. Practic, sotii Cucos au avut un venit mediu de aproximativ 21.000 lei pe luna.

