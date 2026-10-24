Ana Rădulescu a fost eliberată din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, printr-o decizie a ministrului Muncii, Florin Manole. Fosta șefă a instituției a transmis un mesaj la finalul mandatului de trei luni și paisprezece zile, susținând că schimbarea survine într-un moment în care începuseră să fie deblocate activități amânate de mult timp.

Ana Rădulescu a preluat conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități după ce Alexandra Zară a fost demisă, pe 8 iulie 2026, de ministrul interimar al Muncii de la acea vreme, Dragoș Pîslaru. Schimbarea a venit după ce Alexandra Zară nu l-ar fi informat pe ministru despre o acțiune a DIICOT din Bihor.

Ulterior, Ana Rădulescu a fost numită în funcție la propunerea lui Dragoș Pîslaru, iar actul de numire a fost semnat de premierul Ilie Bolojan.

Acum, și mandatul acesteia a ajuns la final. Decizia de eliberare din funcție a fost publicată în Monitorul Oficial.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ana Rădulescu se eliberează din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități”, se arată în document.

După încheierea mandatului, Ana Rădulescu a transmis un mesaj în care a vorbit despre activitatea desfășurată în cele trei luni și paisprezece zile de la conducerea instituției. Aceasta a susținut că echipa începuse să recupereze întârzieri și să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

„Trei luni și paisprezece zile. Atât a durat mandatul meu de președinte al ANPDPD. Astăzi se încheie oficial acest mandat, în urma deciziei ministrului Florin Manole, într-un moment în care începuserăm să deblocăm activități îndelung amânate și să construim răspunsuri pentru oamenii care așteaptă de prea mult timp. Nu fac parte din niciun partid politic și tocmai de aceea îi mulțumesc domnului Dragoș Pîslaru pentru că m-a propus pentru această funcție și domnului Ilie Bolojan pentru că a confirmat această încredere prin semnarea actului meu de numire”, a arătat ea.

„Au fost trei luni și paisprezece zile de muncă intensă alături de echipa ANPDPD. Am reluat procese blocate, am crescut capacitatea de lucru și am construit cadrul necesar pentru rezolvarea unor întârzieri acumulate în ani. În toată această perioadă, Guvernul a fost interimar, astfel că modificările legislative care necesitau ordonanțe de urgență nu au putut fi adoptate pe această cale.

Unele rezultate au început să se vadă. Altele au încă nevoie de muncă și de continuitate. Știu cât de greu este să aștepți și nu am confundat niciodată un demers început cu o problemă rezolvată. Le mulțumesc colegilor din ANPDPD pentru munca intensă din aceste luni, pentru efortul de a găsi soluții și pentru fiecare pas pe care am reușit să îl facem împreună. Știu câtă muncă stă în spatele fiecărui rezultat și cât de mult a contat contribuția voastră.

Le mulțumesc colegilor din DGASPC-uri, DAS-uri, ANPIS și AJPIS-uri pentru colaborare, pentru dialogul deschis și pentru implicarea în găsirea unor soluții în situații adesea dificile. Mulțumesc, de asemenea, organizațiilor și tuturor celor care ne-au fost alături și au pus experiența lor în sprijinul acestei munci.

Mai ales, le mulțumesc persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. Mi-ați spus direct ce nu funcționează, mi-ați cerut răspunsuri și mi-ați acordat încredere chiar și atunci când aveați toate motivele să fiți dezamăgiți de instituții. Această încredere a însemnat pentru mine o responsabilitate în fiecare zi.”, a scris aceasta.

Ana Rădulescu a mai afirmat că activitățile demarate în timpul mandatului trebuie duse la capăt. Potrivit acesteia, la plecarea din funcție a lăsat o situație detaliată a celor 39 de lucrări și demersuri aflate în desfășurare.

“Consider că această muncă are nevoie de continuitate. Am lăsat la încheierea mandatului o situație detaliată a celor 39 de lucrări și demersuri aflate în curs, la care am lucrat împreună cu dumneavoastră și cu echipa extraordinară de la ANPDPD. Este absolut necesar ca acestea să fie duse la capăt.

Plec cu regretul lucrurilor pe care nu am avut timpul să le duc până la capăt și cu recunoștință pentru oamenii alături de care am putut mișca lucrurile. Mandatul meu se încheie. Angajamentul meu pentru drepturile persoanelor cu dizabilități continuă. El exista înaintea acestei funcții și va rămâne la fel de puternic și după ea”, a arătat aceasta.