Tensiune uriașă în cadrul Partidului Social Democrat, după ce moțiunea de cenzură inițiată de cei de la PSD, împotirva Guvernului Orban nu a trecut, iar unii reprezentanți ai partidului nu s-au prezentat la vot. Astăzi, de la ora 17.00, Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește la sediul central al partidului, pentru a discuta problema celor care au trădat. Pe ordinea de zi se află următoarele probleme.

– Moțiunea de cenzură. PSD va analiza dacă se mai organizează un plen reunit pentru a se vota moțiunea de cenzură sau dacă se renunță la demers. De asemenea, se va discuta dacă mai poate fi luată în discuție o altă moțiune de cenzură în noua sesiune ordinară.

– Sancțiuni. Se va analiza individual cazurile parlamentarilor PSD care au lipsit de la moțiunea de cenzură. Excluderea acestora a fost propusă de liderul PSD Marcel Ciolacu.

– Șefia Senatului. PSD trebuie să stabilească dacă merge în continuare cu un interimar la șefia Senatului sau dacă trece la numirea în plen a unui președinte plin, conform România TV.

„Care colegi? Cei trei îmbolnăviți? Domnul Potor, domnul Rădulescu și doamna Carmen Dan. Dacă tot forțăm așa lucrurile am să propun Comitetului Politic Național excluderea celor trei. Nu e niciunul bolnav”, amenința, luni, Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Cătălin Rădulescu se apăra și spunea că el chiar a fost bolnav. „Probabil că știți că sunt medic, nu sunt nici vânzători de cârnați, ca unii dintre colegii mei, nici conducători de baruri, ca alții și te prezinți la un spital la camera de gardă (tușește ușor) atunci când ești bolnav, când simți că ai probleme, nu când vrei sau când nu vrei. Eu nu i-am pus să pună moțiunea în ziua în care poate un om să se îmbolnăvească, a fost decizia lor să pună moțiunea în ziua de astăzi”, afirma Rădulescu. El mai preciza:

„Eu ieri am anunțat că nu mă simt bine, am avut niște discuții cu acest lider Simonis (Alfred Simonis, liderul deputaților PSD – n.r.) și ulterior l-am și anunțat că am tușit foarte tare și am vărsat sânge, am tușit sânge, ceea ce m-a făcut să mă sperii, după care i-am anunțat că probabil n-o să am cum să vin, pentru că așa a hotărât și familia mea, să mă duc să mă internez și să văd ce am la plămâni.

Am venit astăzi, că am venit de la Pitești, eu nu stau în București ca alții, am venit când mi s-a programat să vin, m-am dus la un spital la care puteam să mă duc, prin colegii mei, să fac radiografie pulmonară, EKG, analize. Am plecat la ora 19.30 din spital