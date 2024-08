International Securitate la un alt nivel. Prințul Harry și Meghan Markle, cu o armată de soldați în Columbia







Prințul Harry și Meghan au fost invitați în țară de VP Francia Márquez după ce a aflat de povestea lor prin intermediul documentarului în două părți al cuplului de pe Netflix.

Prințul Harry și Meghan Markle au sosit în Columbia pentru o vizita de patru zile în țara latino-americană. Aceștia au fost însoțiți de o „armată de soldați” care îi protejează.

În plus față de mai multe mașini de poliție și dube, au fost desfășurați soldați înarmați pentru a crea un perimetru de securitate puternic în jurul Ducelui și Ducesei de Sussex, relatează Mail Online.

Prințul Harry și Meghan în filmul de pe Netflix

Cuplul are un program încărcat pentru zilele următoare în cadrul turneului regal, la trei luni după vizita din Nigeria - începând cu o vizită la școala locală pentru copii, Colegio Cultura Popular, care se află sub pază armată puternică. Acesta este al doilea așa-numit angajament cvasi-regal după o călătorie în Nigeria la începutul acestui an. Ei au fost invitați în Columbia după ce vicepreședintele țării i-a văzut pe Netflix și a fost „mișcat” de povestea lor. Cuplul a fost întâmpinat de dna Marquez după aterizare.

Drumurile au fost blocate, forțând locuitorii să facă ocoluri lungi pentru a ajunge la casele lor sau să aștepte la punctele de control până la încheierea evenimentelor.

Măsurile de securitate sunt deosebit de stricte din cauza amenințărilor cu moartea la adresa gazdei lor, dna Marquez.

Ea și familia sa au mai fost ținta unor atacuri, inclusiv un atac asupra tatălui său, Sigifredo Márquez Trujillo, în urmă cu doar două luni, când mașina în care se afla a fost ciuruită de focuri de armă. Din fericire, el nu a fost rănit, scrie Express.

În timpul vizitei lor în Columbia, Meghan și Harry vor vizita Bogota, precum și regiunile Caraibe și Pacific din Cartagena și Cali. Agenda lor vizează aspecte-cheie ale priorităților Fundației Archewell. Aceasta va evidenția, de asemenea, comunitatea militară și emanciparea femeilor.

În decursul acestei întâlniri, Márquez a spus că simte că ea și soții Sussex împărtășesc aceleași idealuri și obiective în ceea ce privește lupta pentru un viitor digital mai bun și mai sigur, care oferă o perspectivă de sănătate mintală pentru copii și pentru întreaga lume.