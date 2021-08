Secretul neștiut al lui Smiley. L-a spus chiar el și a șocat pe toata lumea. „În fiecare dimineață mă cert…”

Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de scenă Smiley, în vârstă de 38 de ani, are o fobie de neînțeles. Deși nu a fost pus niciodată în situația de a se confrunta cu ei, celebrul cântăreț susține că îi este teamă de șerpii veninoși. Smiley a mărturisit că, într-o călătorie de-a sa, nu s-a putut relaxa deloc din cauza temerii pe care o are față de reptile.

Fobia lui Smiley. „Am stat ca morcovul toată ziua”

În interviul oferit sursei citate, Smiley a fost provocat să vorbească despre defectele și calitățile sale, însă jurnaliștii au descoperit și fobia de care suferă artistul.

„Dacă am o fobie? Da, șerpii, cred. Deși nu m-am întâlnit niciodată cu șerpi veninoși, dar am fost odată pe o insulă și scria acolo: „Aveți grijă că sunt șerpi veninoși!”. Știi cum am mers? Am stat ca morcovul toată ziua”, a dezvăluit celebrul artist.

Smiley și-a făcut și o scurtă prezentare. Contrar aparențelor, cântărețul spune că este leneș. Calitățile sale compensează, însă delăsarea sa întrucât, când vine vorba de prestarea unor activități care să îi aducă plăcere, Smiley spune că este simpatic, glumeț și ambițios.

Care sunt defectele artistului. Le-a înșiruit pe toate

„Sunt leneș, dezordonat și delăsător”, a spus cântărețul. Pe de altă parte, știm din interviuri anterioare că există un aspect care nu-i dă „pace” și cu care se confruntă în fiecare zi. Orice ar face, nu poate să scape de acest defect care pare că îl urmărește încă din adolescență.

„Sunt un om foarte sensibil, câteodată sunt și emotiv…Mă lupt cu emoția, mă lupt cu timiditatea, toată viața am făcut-o. Sunt timid și, ai să râzi, și leneș. Când eram puștan eram leneș. În fiecare dimineață mă cert cu mine”, a dezvăluit Smiley întru-un anterior.

Cu toate acestea, dacă ar fi să o ia de la capăt, Smiley nu ar schimba nimic. „Viață e parcă un tur de carusel sau cât un cântec dintr-o cutiuță muzicală. Mă uit acum la caruselul meu și întorc cheiță muzicii vieții mele: Am 38 de ani și iubesc muzica și poveștile de când sunt mic. Atunci când eram mic, îmi imaginăm că până la 38 e o eternitate. Au trecut că o clipă…”, a spus artistul.

Smiley mărturisește că nu ar schimba nimic. Dacă și-ar lua viața de la capăt, ar face totul la fel

„Moment cu moment, mi-am trăit viață așa cum am visat-o și m-am bucurat de fiecare etapă a ei cu intensitatea cu care mă bucur acum. Și cred că dacă mâine aș redeveni copilul de ieri viață mea ar arată tot așa… Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copila din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte.

Am niște părinți frumoși și o bunica care-mi ascultă muzică pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare ca mine și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă lumea îmi zâmbește și îmi spune domnul Smiley…

Sunt bucuros, că un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineață la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tură mea de carusel îmi lasă un zâmbet mare pe față… E zâmbetul cu care-ți scriu acum că viață trece și că avem puterea să o încetinim și să ne bucurăm de ea. Va mulțumesc pentru că faceți parte din viața mea!”, a scris, pe Facebook, artistul.