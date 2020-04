Înainte de a face lumea să zâmbească prin intermediul emisiunilor sale, dar mai ales al invitaților de calitate pe care îi aducea în platou în permanență, Teo Trandafir a avut un loc de muncă ca oricare altul, într-un magazin modest din Capitală, scrie Cancan.

„Vindeam sticlărie și bilete de odihnă în magazinul Eva, din București, asta am făcut la început. Am plecat de la raionul meu de sticlărie, m-am dus la facultate, am dat masterul, am luat 10, l-am băgat într-un caiet studențesc și m-am întors la tonetă. Cu diplomă cu 10 în caiet”, a povestit Teo Trandafir.

Pentru că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum le plănuiești „de acasă”, Teo a fost nevoită să devină profesoară de limba engleză, experiență din care a și învățat câte ceva important despre viață.

vedeta TV a lucrat o perioadă și ca profesor de engleză și recunoaște că a avut câte ceva de învățat din fiecare loc de muncă.

„Este o perioadă în viaţă când fiecare trecem prin situaţii grele, iar oamenii au tendinţa să ne judece. Dacă te văd că strângi gunoaie, te judecă, crezând că toată viaţa ai făcut şi vei face asta. După o perioadă, m-am angajat la radio ca secretar-dactilograf, nu direct pe post. Am învăţat că oamenii au o perioadă a lor, niciodată să nu îi judeci după aparenţe”, a mai declarat Teo Trandafir.