Secretul lui Celentano din „Las Fierbinți”. Cum a slăbit 23 de kilograme

Avea aproape 100 de kilograme, însă a slăbit spectaculos! Adrian Văncică sau Celentano, așa cum îl cunoaște publicul din serialul „Las Fierbinți”, a dezvăluit secretul cu ajutorul căruia a reușit să slăbească nu mai puțin de 23 de kilograme.

Actorul pare acum complet schimbat, făcându-și apariția în emisiunea La Măruță cu un zâmbet larg pe buze. Îmbrăcat într-o cămașă de culoare deschisă și pantaloni bleumarin, a fost evident că a pierdut multe kilograme.

În cadrul emisiunii, când Cătălin Măruță l-a întrebat cum a reușit să slăbească atât de mult, actorul din „Las Fierbinți” a explicat că a depus eforturi considerabile pentru a atinge această performanță. Motivul care l-a determinat să ia decizia de a slăbi a fost că „dacă mai bea un pahar de apă, ajungea la suta de kilograme.” Actorul a adăugat: „Am schimbat totul, de la alimentație și consumul de băuturi, până la compania pe care o am, ora la care mă culc și ora la care mănânc. Totul a fost ajustat.”

Actorul a împărtășit și dificultățile sociale legate de procesul său de slăbire, mai precis, de activitățile pe care le desfășura în compania prietenilor și a celor apropiați.

„Te vedeai de multe ori cu prieteni și te vedeai și mai desfăceai o sticlă de vin și după aia încă una și încă una, și după aia zic: Dacă noi nu mai bem, mai avem ce discuta? Cu unii da, cu unii nu și cu ăia cu care nu mai aveam ce discuta nu m-am mai văzut și cu ăia cu care am mai avut ce discuta ei sunt pe vin și eu pe apă. Funcționează foarte bine”, a descris actorul.

La ce a renunțat actorul

Actorul din „Las Fierbinți” a explicat că a fost nevoit să renunțe la multe lucruri și a subliniat importanța crucială a alimentației în procesul de slăbire.

„E foarte clar, când e de slăbit frigiderul e Dumnezeu. Adică ăla e dușmanul numărul 1, acolo trebuie umblat, poți să faci tu ce sală vrei, ce mușchi vrei, să alergi tu pe munți de nebuni, dacă nu închizi frigiderul. La dulciuri mi-a fost greu să renunț, mâncam o tavă de tiramisu o dată. Mie îmi place mâncarea, acum, când îți povestesc, mie îmi plouă în gură. (…) Eu în continuare duc această luptă, nu îmi e ușor! (…) Când mi-a intrat mie în cap că e momentul să schimb ceva în viața mea, zero (n.r. a renunțat la alcool), când zic zero, nici să miroși, zero, zero”, a mai spus Adrian Văncică.

Celentano din „Las Fierbinți” a reușit să scape de un mare viciu

Un alt lucru important la care a reușit să renunțe în procesul de slăbire este un viciu pe care îl avea de mulți ani:

„Au început să se întâmple în jurul meu tot felul de evenimente mai triste care mi-au dat de gândit și am zis: Pot să fac ceva? Oamenii ăia ar fi putut să facă ceva?. Și să îți mai spun ceva. Pe 15 august am făcut 2 ani de când nu mai fumez. Tot așa, bang”, a mai explicat actorul din Las Fierbinți.