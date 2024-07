Actualitate Secretul grădinii exotice din Teleorman, unică în România. De 16 ani, proprietarul păcălește iernile







O vacanță în Bulgaria i-a schimbat viața unui român din Teleorman. Azi este o adevărată vedetă pentru că deține o grădină cum nu s-a mai văzut în România. Este plină de palmieri și arbori exotici. Au trecut mai bine de 15 ani de când grădina-minune din Teleorman face față cu brio iernilor din România. Proprietarul și-a dezvăluit secretul.

Raiul exotic din Olteni, Teleroman

Mircea Catană este de meserie electrician, dar are o pasiune pentru flori. În 2008, în timpul unei vacanțe în Bulgaria, românul și-a pus în gând să își facă o grădină cu palmieri. Atunci nu știa nimic despre plantele tropicale, dar nu a renunțat la ideea unui rai exotic în propria curte.

În stațiunea Plovdiv, din Bulgaria, Mircea Catană a văzut prima oară cum sunt întreținuți palmierii, cum rezistă la temperaturi mai scăzute. De aici și-a adunat primele informații, apoi ca să afle și mai multe a călătorit în Spania și Turcia.

„Am zis că pot să încerc și eu la mine în curte. Nu am studii de specialitate. Am cules informații despre palmieri de la localnicii unde am călătorit, în Spania și Turcia. Eu sunt de profesie electrician, dar cred că atunci când îți place un lucru nimic nu te împiedică să-l realizezi", spune Mircea Cătană, potrivit Observatorul Prahovean.

„Mă sună pe video”

Încetul cu încetul, Mircea Catană și-a văzut visul cu ochii. Pozele postate pe rețelele sociale i-au adus foarte mulți fani, interesați de reușita lui. Grădina, plină de plante tropicală, este atât de frumoasă încât mulți nici nu cred că este în România.

„Mulți nu cred ca este în Romania.. Dealtfel, m-au și sunat mulți pe video să vadă live imaginile, pentru a se convinge. Bineînțeles că am avut și reacții de genul…”mincinosule, nu este în România, se vede și după arhitectura casei…” dar asta este. Sunt oameni și oameni…Eu am realizat grădina ca să mă bucur de ea, nu pentru publicitate. De mic am avut o atracție față de palmieri și plante tropicale”, a mai spus proprietarul grădinii potrivit aceleiași surse.

Secretul care salvează palmierii în anotimpul rece

În raiul exotic din Teleorman sunt mai multe specii de palmieri, leandu și bananieri. Proprietarul a învățat de-a lungul timpului cum să îi salveze de temperaturile scăzute din timpul iernii.

„Pe timp de iarnă, înfășor pe fiecare palmier câte un furtun luminos pe becuri, nu pe leduri, care poate fi cumpărat la metru de la orice magazin de bricolaj. Înainte de asta, strângem frunzele palmierului în sfoară, apoi montăm de sus până jos în spirală acest furtun luminos (distanța între spire este de aproximativ 20 cm). Apoi înfășurăm pe palmier folie normală pentru solarii, în două trei straturi, strângem bine folia cu sfoară și lăsăm în vârf un gol pentru aer. Eu conectez furtunul luminos la curent doar când temperatura scade sub zero grade”.

„Ca și specii am șase bucăți de ”trahicarpus fortunei” (n.r. palmierul-morișcă), aceștia fiind și cei mai cunoscuți și care rezistă cel mai bine la frig. În ultima iarnă, de exemplu, au rezistat la temperaturi de până la -11 grade mai multe nopți. Mai am doi washingtonia filifera, doi phoenix canariensis, un cycas, un leandru și mai mulți bananieri”, a dezvăluit Mircea Catană.