Dan Andronic a readus în prim-plan un subiect controversat și dat uitării de mass-media din România. Pensionat în urma scandalului cu Sebastian Ghiţă, fostul număr 2 din SRI, Florian Coldea, s-a întors în sistem, ca profesor la Academia Naţională de Informaţii (n.red. care aparţine tot de SRI), cu susținerea lui Remus Pricopie.

La momentul respectiv, Coldea a dat concurs şi a fost admis având „un dosar solid” şi recomandări ale unor profesori din străinătate. Explicația a fost oferită tocmai de Remus Pricopie, membru al comisiei de concurs.

„Propunerea PSD și a Pro România mă surprinde în sensul în care cea care fusese anunțată pe surse de dimineața, respectiv Raed Arafat, era mult mai bună din perspectiva imaginii.

Despre Remus Pricopie nu se pot spune prea multe lucruri, iar mie, personal, prima amintire care îmi vine în gând este cea legată de implicarea sa în transformarea lui Florian Coldea din ditamai generalul în conferențiar universitar. A fost un proces rapid la care alții, mai puțini norocoși, dar cu mai mulți ani de școală, încă jinduiesc. Dar trebuie să îl înțelegem pentru că doar unul era pentru Remus Pricopie inventatorul binomului, realizare care întodeauna l-a umplut de respect și l-a făcut să ia poziție de drepți.”

Este o propunere menită a fi refuzată și care nu aduce vreun beneficiu de imagine noii alianțe PSD-Victor Ponta. Sublinierea faptului că este un pro american convins poate să stârnească un zâmbet dacă ne-am gândi la faptul că inițial aveau de gând să propună un pro-rus sau un pro-chinez convins”, a declarat Dan Andronic.

Istoricul relației Coldea-Pricopie

„Eu am făcut parte din comisie, consider că dosarul este unul foarte bun, am semnat conform procedurilor şi am acordat punctajul respectiv. După părerea mea, dosarul este unul foarte solid. Ocuparea unui post didactic în învăţământul superior este o procedură destul de complicată. Sunt foarte multe probe şi criterii. Domnia sa a îndeplinit toate aceste criterii. Domnul Coldea nu este pentru prima dată în faţa unei experienţe didactice, predă de ani de zile. Dosarul este unul solid şi nu sunt probleme pentru că, într-o carieră de 20 de ani de semnături, ştiu exact ce semnez şi când semnez”, declara Pricopie în momentul în care scandalul a devenit unul național.

Mai mult, în momentul în care au apărut informații potrivit cărora generalul Florian Coldea nu ar fi îndeplinit toate condiţiile cerute de legislaţie pentru a ocupa acest post de conferenţiar la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Remus Pricopie a ținut să îi ia apărarea lui Coldea și a menționat că „a arunca cu noroi a devenit o practică în România”.

„Toţi oamenii care au făcut parte din comisie sunt oameni cu experienţă didactică. Un om care a lucrat în domeniu aproape 20 de ani şi a predat aproape 10 ani, credeţi că nu face faţă să predea un curs la nivel de excepţie într-o academie de profil? Cine să vină să predea? La arhitectură, predau arhitecţi, la medicină, predau medici”

