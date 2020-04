Simona Halep s-a apucat de gătit. Pentru asta a adunat mai multe rețete de pe site-urile de specialitate de pe internet și încearcă să le și facă. Până se termină starea de urgență în România, Simona va reuși să devină o bună gospodină.

„Eu făceam clătite și înainte. Am făcut o pauză de 3-4 ani. Așa că am reluat acum. Prima oară nu mi-au ieșit, a doua oară mi-au ieșit foarte bune, iar a treia oară, săptămâna trecută, am citit eu pe o rețetă ca trebuie să pun și sare. Dar am pus puțin mai mult și când am mâncat din ele nu au fost bune deloc și le-am aruncat direct. Este un subiect foarte sensibil pentru mine, gătitul, dar sper ca după ce ies din carantină să știu să fac mult mai multe lucruri decât făceam înainte”, a spus Simona Halep

Gătitul nu este singura preocupate a Simonei Halep. Numărul 2 WTA a spus că este pregătită să ofere tot sprijinul spitalelor din București și din Constanța (locul ei natal). Campioana noastră îi îndeamnă pe românii care au posibilitate să acorde un ajutor financiar în combaterea virusului apărut în China.

„Din păcate, traversăm cu toții o perioadă foarte grea, cu încercări noi pe care cu greu le-am fi putut imagina în urmă cu câteva luni. Este, pe de altă parte, și ocazia perfectă să arătăm că știm să fim solidari și responsabili cu viețile noastre și ale celor din jurul nostru. În timp ce noi stăm acasă, medicii și personalul medical fac eforturi uriașe să trateze și să salveze fiecare viață expunându-se personal pentru binele general.

Haideți să urmăm cu strictețe indicațiile transmise de autorități și să contribuim astfel, fiecare dintre noi, la rezolvarea acestei probleme de natură să ne afecteze dramatic cursul normal al vieții. Am decis să donez o sumă de bani pentru achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare în asemenea situații, suma ce va fi direcționată imediat către autoritățile medicale din București și Constanța”, a anunțat Simona Halep, într-o postare pe Facebook