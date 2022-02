Secretul cutremurător al lui Trump! Fostul președinte face totul pentru scaunul de șef al SUA

Fondul de „război prezidențial” al fostului președinte al SUA a fost mai mult decât dublu față de banii pe care îi avea în mână Comitetul Național Republican. Operațiunea politică a lui Donald J. Trump a strâns peste 51 de milioane de dolari în a doua jumătate a anului 2021, în timp ce acesta a continuat să domine peisajul republican de strângere de fonduri în primul său an de la Casa Albă, potrivit unor noi documente federale.

Trump a intrat în 2022 cu 122 de milioane de dolari în bancă

Suma uriașă din contul federal, de 122 milioane de dolari, în anul curent, îi oferă lui Trump un avans neprețuit în cazul în care va candida din nou la Casa Albă, așa cum a sugerat în mod repetat că este intenția sa.

Fostul președinte al SUA rămâne, de departe, cea mai populară figură din partidul său în rândul alegătorilor republicani, dar avansul față de ipoteticii contracandidați din 2024, în special față de guvernatorul Ron DeSantis din Florida, s-a redus în ultimele luni, pe măsură ce se confruntă cu noi provocări la adresa rolului său de lider incontestabil al partidului.

Finanțări fabuloase ale campaniei prezidențiale 2024

În timp ce cele 122 de milioane de dolari ale sale sunt stocate în conturi federale care, din punct de vedere legal, nu pot fi cheltuite pentru o candidatură prezidențială, regulile lejere îi permit deocamdată să își finanțeze integral operațiunea politică, inclusiv să plătească pentru mitinguri, reclame televizate și chiar să direcționeze bani către propriile afaceri, potrivit The New York Times.

Registrele federale arată că Trump a cheltuit aproape 1,5 milioane de dolari din principalul său cont politic, Save America PAC, cu compania care îi organizează mitingurile. Alte 1,3 milioane de dolari au fost cheltuite pentru reclame pe Facebook. Deși Facebook i-a interzis lui Trump activitatea pe platformă la începutul anului 2021, continuă să permită operațiunii sale politice să plătească pentru a-și face publicitate.

Save America PAC a cheltuit alți 517.000 de dolari pentru costuri salariale, precum și peste 100.000 de dolari pentru Trump Hotel Collection, pentru cazare, mese și taxe de închiriere a instalațiilor, arată documentele federale.

Ce s-a întâmplat după revolta de la Capitoliu

Ritmul de strângere de fonduri al domnului Trump a încetinit totuși în comparație cu prima jumătate a anului 2021, când a strâns 56 de milioane de dolari online. Trump a strâns mai puțin în ultimele șase luni ale anului, chiar dacă nu a strâns bani în mod activ în cea mai mare parte a lunilor ianuarie și februarie din 2021. El a întrerupt trimiterea de solicitări de bani după revolta de la Capitoliu.

Echipa lui Trump a anunțat că a procesat peste 1,6 milioane de donații în ultimele șase luni din 2021, cu o contribuție medie de 31 de dolari.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 2022, Trump a susținut deja aproximativ 100 de candidați la nivel național, de la cei care candidează pentru locuri care variază de la legislatori de stat la secretari de stat și până la senatori ai Statelor Unite. De asemenea, el a renunțat la o parte din fondurile sale, tăind cecuri candidaților pe care i-a susținut. Aceste cecuri au venit adesea cu scrisori pe care candidații le postează cu mândrie pe rețelele de socializare.

1,35 milioane de dolari în contribuții pentru candidați

În total, echipa sa a declarat că a făcut 1,35 milioane de dolari în contribuții pentru candidații pe care i-a susținut și pentru „cauze similare”. Cea mai mare a fost o donație de 1 milion de dolari către Conservative Partnership Institute, unde fostul șef de cabinet al dlui Trump, Mark Meadows, este partener senior.

Taylor Budowich, un purtător de cuvânt al domnului Trump, a declarat că această strângere de fonduri nu va afecta doar alegerile de la mijlocul mandatului, ci și alegerile prezidențiale din 2024, când Trump a sugerat că ar putea candida din nou la președinție.

„Președintele Trump este incredibil de bine poziționat pentru a privi dincolo de luna noiembrie, deoarece nevoia de leadership nu a fost niciodată mai importantă”, a precizat Budowich într-un comunicat.

În plus față de propriile sale comitete politice, Trump a strâns fonduri pentru un super-PAC aliat numit Make America Great Again, Again! Inc. În decembrie, el a organizat o mică cină pentru donatorii super PAC la clubul său privat din Florida, Mar-a-Lago. Locurile au fost stabilite la 125.000 de dolari de persoană sau 250.000 de dolari pentru un cuplu.

Printre donatorii care au oferit 250.000 de dolari pentru super PAC-ul lui Trump se numără Jose Fanjul, omul de afaceri din domeniul zahărului, Saul Fox, un investitor în capital privat, și Dianne Hendricks, care a devenit miliardară vânzând materiale pentru locuințe.

Super PAC a încheiat anul 2021 cu 9,5 milioane de dolari în bancă. Acesta a raportat cheltuieli de 1.438,40 dolari la Mar-a-Lago în decembrie, plus 10.105,09 dolari la clubul de golf al domnului Trump din Palm Beach.