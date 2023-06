Secretul care îți garantează cele mai savuroase bucate la restaurant! Chef Cătălin Scărlătescu dă din casă

Cătălin Scărlătescu a transformat o pasiune într-o profesie pe viață și un model de business, căci restaurantele sale sunt preferate de mulți români. Povestea lui a început în copilărie.

S-a apucat de gătit la numai 7 ani

La vârsta de numai 7 ani, juratul vedetă de la emisiunea Chefi la Cuțite și-a descoperit pasiunea pentru gătit, după ce a fost forțat de împrejurări să-și găteascăe de unul singur. La vremea respectivă, Scărlătescu și-a sunat bunica pentru a-l învăța cum să-și prepare diferite feluri de mâncare. A fost chiar declicul prin care avea să-și descopere pasiunea și drumul în viață.

Între timp, Cătălin Scărlătescu a ajuns unul dintre cei mai buni și creativi bucătari din România. Cunoscut de o țară întreagă, povestea de viața a vedetei Antena 1 constituie o sursă de inspirație pentru mulți.

Chiar dacă a demonstrat că poate face artă din ce are, Cătălin Scărlătescu preferă uneori să mănânce și creațiile altor bucătari. În cadrul podcastului „Fain și Simplu”, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că are o „rețetă” pe care o aplică ori de câte ori merge la restaurant, pentru a se asigura că are parte de cele mai savuroase preparate.

„Omul îți dă din suflet”

Celebrul chef a recunoscut că, de fiecare dată când merge la restaurant și este întrebat de ospătar ce își dorește să comande, re un truc infailibil. Mai precis, îi spune ospătarului că merge pe mâna bucătarului și lasă totul la latitudinea lui. Astfel, de fiecare dată i se oferă cele mai delicioase bucate.

„Am noroc că eu știu să comand mâncare bună. Te învăț și pe tine. Du-te într-un restaurant și îi spui ospătarului: ‘du-te la bucătar și spune-i să se dea mare‘. Eu așa fac, nu mânănc clătite, în afară de clătite bagă ce vrei tu. Și atunci, omul îți dă din suflet ce crede el că e mai bun”, a afirmat Cătălin Scărlătescu, în cadrul podcastului „Fain și Simplu”.