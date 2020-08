Se pare că între Mona și George a apărut deja unele semne că cei doi se plac, lucru confirmat de întâlnirea romantică pe care au avut-o cei doi.

Imediat au apărut și zvonurile, potrivit cărora George ar avea o problemă serioasă. Vloggerițele Reea și Tina sunt de părere că Mona nu va fi o femeie fericită lângă George, căci acesta ascunde un secre intim.

Recent, cele două vloggerițe a afirmat într-un vlog postat pe canalul lor de Youtube că George nu prea ar fi bărbat, iar secretul rușinos este legat de ceea ce deține în pantaloni!

„Mona a pus mâna pe un bărbat mișto, dacă putem să zicem cât de bărbat este George. Eu am înțeles că George, îmi pare rău George dacă vezi vlogul ăsta, am înțeles că…Ideea este că Mona nu o să fie o femeie foarte împlinită din unele motive. Nu o să fie foarte „băgată în seamă”. Ideea este că are un bărbat frumos lângă ea și e tot ce contează”, au spus Reea și Tina în noul vlog urcat pe YouTube.

Dar la „Puterea Dragostei” s-au întâmplat și lucruri mai grave decât aceste cancanuri.

Bogdan Mocanu, fost concurent la emisiunea Puterea Dragostei, a făcut mărturisiri sfâșietoare din acea perioadă în care i-a murit bunica. El a povestit cum a fost anunțat că bunica lui a murit.

„Bunica mea a murit exact când mă aflam eu în emisiune și atunci nici nu voiau să mă lase să o văd. Au crezut că era pretext să mă duc în România o săptămână, în vacanță. M-am rugat de ei efectiv și le-am zis că nu mă interesează, eu vreau neaparat să o văd pe bunica mea.

Și bine am făcut, pentru că am mers, am văzut-o pe patul de spital, în comă, și după două zile am plecat. Am lăsat-o, m-am întors în Istanbul și când am ajuns am aflat că… Un alt unchi la fel. Eram în platoul de filmare și m-au sunat că a murit și el și am ieșit speriat, pentru că el avea și diabet. Nu am mai putut să continui ziua de filmare. Sunt niște chestii pe care le ratezi..”, a scris Bogdan Mocanu , potrivit cancan.ro