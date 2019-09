Ioana Ginghină a spus că relația lor s-a destrămat pas cu pas, dar soțul ei a fost cel care a tras primul semnalul de alarmă după o vacanță pe care au petrecut-o împreună. “Am fost în vacanţa de vară unde el a fost un pic mai ciudat, mai distant, supărat. Când am ajuns acasă l-am întrebat ce are. Atunci mi-a zis: uite care e treaba, că nu merge, că el simte ceva, nu ştie. Era nefericit. Mi se pare un lucru destul de important. Îmi dau seama că viaţa e foarte frumoasă, e păcat să stai aşa într-o relaţie. Ideea este că şi după, nu e aşa o problemă. Şi eu acum sunt mai fericită ca înainte. Eu nu mai făceam nimic pentru mine şi e mare greşeală“, a povestit Ioana Ginghină la emisiunea „Vorbeşte lumea”.

Actrița mărturisește că atunci când soțul ei i-a spus că lucrurile nu merg bine, ea a încercat să-l recucerească. ”Când Alexandru a venit la mine şi a zis gata, am început să mă joc de-a nevasta ideală prin casă. Nu mai mergea. Am obosit şi am zis si eu gata. Hai să punem punct. Asta cu punctul a fost la mine”, a mai spus ea, citată de Libertatea.

Referindu-se la modul în care a fost afectată de acastă despărţire fiica lor, Ruxandra, actriţa a mărturisit că aceasta e foarte bine. ”În discuţii, eu îl zugrăvesc pe Alexandru şi îmi spune: tu vrei să îl aduci acasă? Ruxandra e şi mare, are 11 ani, trece şi ea printr-un filtru şi vede că suntem mai fericiţi aşa. Nu este mai nefericită, nu învaţă mai prost, nu mănâncă mai puţin. Am zis că rezolv, nu am spus nimănui. Noi nu am avut o căsnicie cu probleme”, a spus Ioana Ginghină.

Relația chinuită din ultimele luni de căsnicie a făcut loc, după divorț, uneia de amiciție. Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol se înțeleg acum ca doi prieteni vechi și își cresc fata în armonie, la buna înțelegere, nu după programul stabilit la notar.

