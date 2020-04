De unde vine succesul ei? Actrița din rolul geaninei a vorbit despre ascensiunea sa în lumea televiziunii, scrie Cancan.

Aceasta a dezvăluit cu ce greutăți s-a confruntat în timpul filmărilor, dar și secretul din spatele plăcerii de a apărea pe micile ecrane, în fața a milioane de români.

„Sunt momente în care poate fi dificil pentru că sunt zile şi zile ale fiecăruia dintre noi. Uneori te poate ajunge oboseala, dar ce trebuie să existe ca o bază este plăcerea de a te juca de-a…

Mie îmi place foarte mult să mă joc de-a Geanina, dar ce trebuie să înţeleagă oamenii este că personajele din serial pe care le văd pe micul ecran sunt personaje creionate în timp cu ajutorul unui scenariu foarte bun, cu o regie foarte bună cu o disponibilitate a fiecăruia dintre noi de a crea ceva şi a ajunge la oameni”, a declarat Anca.

De asemenea, Anca Dumitra a vorbit și despre ce i-a adus televiziunea șic are au fost beneficiile sale în ultimii 8 ani.

„Mai mult am câştigat decât am pierdut, adică sunt clar o câştigătoare. Cel puţin până în momentul de faţă aşa mă consider şi asta nu doar pentru că îmi practic meseria, dar o practic şi într-un mediu exact cum mi l-aş fi dorit.

Sunt multe lucruri câştigate de-a lungul timpului, dar în principal, aşa cum am mai spus-o şi o repet, faptul ca Las Fierbinţi a devenit o familie. Petrecem mult timp împreună şi sunt multe momente haioase, şi frumoase, emoţionante. Celebritatea la noi nu este precum peste hotare, aşa că pot trece foarte uşor şi neobservată.

Şi dacă nu trec neobservată, ba dimpotrivă, lumea mă sesizează de cele mai multe ori, ca să nu spun întotdeauna. O fac cu zâmbetul pe buze şi cu o mare bucurie că te văd, te întâlnesc şi pot să te felicite”, a mai spus „Geanina”.