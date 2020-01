Demnitarul respinge ferm acuzațiile.

„Referitor la aşa-zisul scandal care a apărut astăzi în presă, vreau să fac următoarele precizări necesare pentru a clarifica situaţia şi nu a mai lăsa loc de speculaţii şi scenarii nefondate:

Nu cunosc niciun detaliu despre acest presupus dosar. Nu am fost chemat niciodată la Poliţie şi nici la Parchet. Astăzi voi cere avocatului meu să verifice existenţa unui astfel de dosar şi în ce stadiu se află. Nu am depăşit niciodată limitele cu domnişoara precizată în articol şi în afară de colaborarea necesară prin prisma joburilor nu am interacţionat în afara sediului instituţiei şi a cadrului instituţional.

Nu sunt singurul care a avut acces la calculatoarele instituţiei cât am ocupat funcţia de manager la Opera Iaşi. Din cauza programului încărcat, am permis accesul mai multor persoane la biroul şi implicit la calculatoare si la conturile personale pentru a putea menţine activitatea instituţiei la parametri normali.

Însă, un lucru este clar. Aceste calomnii au apărut imediat după ce am preluat mandatul de secretar de stat. Sunt acuzaţii, aşa cum reiese din articol, din ani trecuţi şi niciodată nu m-a întrebat nimeni nimic. Sunt acuzat de niste fapte pe care le-aș fi făcut în anul 2016, dar nu pot să nu mă întreb de ce plângerea a fost făcuta abia în anul 2018. Apoi, timp de doi ani eu nu am fost anunțat că ar exista o plângere pe adresa mea.

În mod absolut ciudat, plângerea a devenit publică exact când am ajuns eu secretar de stat! Sunt simple poveşti cusute cu aţă albă şi mă voi adresa în instanţă pentru a-mi proteja numele pentru care am muncit o viaţă întreagă. Totodată, pentru că nu am nimic de ascuns, instituţiile statului să îşi facă treaba. Sunt convins că vor arăta realitatea: că nu sunt vinovat de nimic”, a scris Cosmin Marcovici pe Facebook.

Și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a reacționat în acest scandal. „În primul rând, pot să vă spun că subiectul nu este unul neapărat nou. Este un subiect rostogolit de ceva vreme, dar până în momentul de faţă nu avem date oficiale care să confirme aceste acuze vehiculate în presa ieşeană şi cea naţională. Domnul Marcovici, este un secretar de stat asumat de PMP în baza protocolului politic încheiat cu PNL.

A fost recomandat de filiala PMP Iaşi, dânşii probabil că au făcut verificările de rigoare înainte de a-l recomanda. În cazul în care s-ar demonstra că aceste lucruri sunt adevărate, deşi nu văd ce s-ar mai putea demonstra astăzi, după 4 ani. Procedural, premierul numeşte secretarii de stat şi tot premierul îi retrage. Ministrul poate doar să facă recomandări”, a spus ministrul Culturii într-o declarație la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: