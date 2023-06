Secretariatul General al Guvernului, adăpostul politicienilor la apus de carieră. Latifundiarii cu influență la Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă

Premierul Marcel Ciolacu nu pare foarte dispus să lase din mână poziția de secretar general al guvernului, ce revine liberalilor prin ceea ce a mai rămas din protocolul de guvernare. Iar dacă privim la declarațile liderilor PNL din ultimele zile, nici Nicolae Ciucă și Lucian Bode nu par dispuși să-l impună cu orice preț pe Mircea Abrudean.

Deși este chestiunea politică cea mai fierbinte a zilei, la conferința de presă după ședința conducerii partidului de joi, 23 iunie, președintele Nicolae Ciucă a expediat numirea lui Mircea Abrudean la și altele. Pare mai curând că PNL s-a resemnat cu gândul că Abrudean nu va fi secretarul general al guvernului Ciolacu, iar acum acum așteaptă ca subiectul să iasă din atenția opiniei publice și a simpatizanților partidului, ca să poată nominaliza o altă persoană, pe placul PSD.

În timpul acesta, în Secretariatul General al Guvernului și-au găsit adăpost tot felul de personaje, din ambele partide, descrise de unii și de alții drept dinozauri politici. Marea majoritate a politicienilor din SGG sunt oameni realizați în viață, cu averi consistente.

Dar, cu toate că s-ar putea retrage fără griji din viața publică, nu renunță la posturile călduțe, bine plătite de la Guvern, care le conferă un statut superior în ochii celorlalți, simplii membri de partid sau simpatizanți. Apropierea, fie doar și prin prisma titulaturii instituției la care lucrează – Secretariatul General al Guvernului, de premier și de miniștri dă impresia profanilor că au și influența necesară pentru a rezolva diferite lucruri (apelăm la omul nostru de la SGG). Iar acest lucru îi ajută să nu dispară de tot în neantul politicii.

Dinozaurii politici din Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului a fost transformat de PSD și PNL, într-un fel de cimitir al elefanților politici. Aici și-au găsit adăpost călduț, în așteptarea pensionării, politicieni care nu mai reprezintă aproape nimic pe scena politică. În structurile SGG și-au făcut loc, de-a lungul timpului, Laszlo Borbely, Roxana Mînzatu, Mara Mareș, Nini Săpunaru, Adrian Ciocănea-Teodorescu, Nicolae Ciprian Nica etc, după cum relatează puterea.ro.

În fruntea acestora este Adrian Țuțuianu, recuperat de Marcel Ciolacu din partidul Pro România a lui Victor Ponta. El a fost numit secretar general adjunct al Guvernului, iar în prezent, până la numirea unui titular gestionează activitatea acestei structuri.

În anul 2017, fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, l-a acuzat pe Țuțuianu că ar fi avut relații cu Rusia pentru că firma sa de avocatură ar fi lucrat pentru combinatul Mechel din Târgoviște. În replică, Țuțuianu a confirmat că firma sa a reprezentat grupul Mechel în mai multe cauze, dar a spus că acuzația lui Orban este „o prostie”.

Fostul șef de la Cadastru, adăpostit la SGG

Unul dintre angajații cei mai înstăriți din Secretariatul General al Guvernului (SGG) este liberalul liberalul Laurențiu Alexandru Blaga, adus în Cancelaria primului ministru în aprilie 2021. Anterior a fost șef la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ceea ce ar explica suprafețele mari de terenuri pe care le deține, în special, în județul natal, Alba.

Laurențiu Alexandru Blaga este proprietar pe 7.779 m2, la Almașul Sec, Hunedoara, 1.000 m2, în Micești, Alba, 53,31 m2, în Alba Iulia, încă 8,62 m2, în Alba Iulia, alți 1.500 m2, în Alba Iulia, 4.553 m2, la Gâlda de Sus, Alba, alți 1.230 m2, la Gâlda de Sus, Alba, 7.200 m2, la Sântimbru, Alba, 2.300 m2, la Gâlda de Jos, Alba, 6.000 m2, la Șona, Alba, 6.065 m2, la Șona, Alba, 9.905 m2, la Șona, Alba, 3.000 m2, la Șona, Alba, 6.000 m2, la Șona, Alba, 3.831 m2, la Gâlda de Jos, Alba, 4.192 m2, la Gâlda de Jos, Alba. La toate aceste terenuri se mai adaugă și câteva apartamente și alte bunuri imobile.

Un alt angajat la SGG, care stă foarte bine financiar este Ciprian Cătălin Hojda, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru. El a ocupat poziția de președinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat. Înainte să ajungă la Guvern, Hodja a fost bancherm angajat pe diferite poziții din BCR. Și despre el se poate spune că a investit foarte mult în averea imobiliară, la fel ca mulți alți politicieni sau funcționari guvernamentali.

Ciprian Cătălin Hojda deține mai multe terenuri, după cum urmează: 1,31 Ha, la Vișeu de Sus, Maramureș, 2,17 Ha, la Vișeu de Sus, Maramureș, 0,2 Ha, la Moisei, Maramureș, 4,71 Ha, la Moisei, Maramureș, păduri de 0,91 Ha, la Moisei, Maramureș, 0,05 Ha, la Moisei, Maramureș

De asemenea este proprietarul unei case de locuit la Moisei și a unui apartament la Cluj Napoca.

Adrian Țuțuianu și băiatul lui Dumitru Buzatu

Și Adrian Țuțuianu, la care făceam referire mai sus este un om înstărit, conform declarației de avere. El deține terenuri agricole, păduri, terenuri intravilane, cele mai multe în localitatea Malu cu Flori, din județul Dâmbovița. Astfel, Țuțuianu are în proprietate 4.800 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, o pădure de 10 Ha, la Odobești, Dâmbovița, 400 m2, la Târgoviște, 24,2 m2, la București, 12,50 m2, la București, o pădure de 2.017 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 1.817 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 767 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 525 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 606 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 1.216 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 1.054 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 800 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 2.691 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 345 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 1.437 m2, la Malu cu Flori, Dâmbovița, 1.000 m2, la Valea Voievozilor, Dâmbovița, 5.000 m2, la Geangoești, Dâmbovița. În afară de acestea, Țuțuianu mai are case de vacanță, apartamente etc.

Tudor Buzatu este fiul baronului PSD de vaslui, Dumitru Buzatu și a ajuns secretar de stat în SGG pe semnătura lui Nicolae Ciucă. Mulți i-au contestat calitățile lui Buzatu Jr, și competențele care l-ar putea recomanda pentru o astfel de poziție, dar având în vedere gentleman agreement-ul dintre PSD și PNL, Nicolae Ciucă la promovat în baza numelui și a recomandării de la partid.

De altfel, Tudor Buzatu nu este la prima aventură în Guvern, el fiind desemnat secretar de stat și în 2018, în aparatul de lucru al Anei Birchall, pe atunci vicepremier responsabil de parteneriatele strategice şi deputat de Vaslui.

Tudor Buzatu deține o avere impresionantă, formată din terenuri, în județul Vaslui: 0,60 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 2,11 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 3,01 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 8,86 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 1,50 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 0,50 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 3 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 0,11 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 0,40 Ha, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 4.907 m2, la Negrești, Vaslui, 5,848 m2, la Zapodeni, Vaslui, 7.173 m2, la Zapodeni, Vaslui, 10.282 m2, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 11.026 m2, la Ștefan cel Mare, Vaslui, 271 m2, în municipiul Vaslui, 521 m2, la Vaslui, 113 m2, la Vaslui, 560 m2, la Vaslui, 28,85 m2, la Vaslui, 39,27 m2, la Vaslui. El mai deține o casă de vacanță și la Saru Dornei, în județul Suceava.

Ciprian Nica, promotorul amnistiei și grațierii dinainte de Iordache

Nicolae-Ciprian Nica a fost deputat PSD de Vrancea, fiind chiar președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Declarat colaborator al Securității, ca fostă poliție politică, Ciprian Nica este un personaj controversat. A fost deputat în două mandate, între 2008 și 2016, când a fost trecut pe linie moartă de fostul baron PSD Marian Oprișan.

De numele lui Nica se leagă o inițiativă legislativă menită să-i salveze de pușcărie pe politicienii corupți, din 2014. Proiectul a fost promovat la Comisia Juridică, într-o ședință secretă condusă de Ciprian Nica. Juriștii au dat aviz favorabil proiectului, de amnistie și grațiere, dar a fost retras ca urmare a presiunii publice. În prag de alegeri prezidențiale, Victor Ponta, președintele PSD de la acea vreme, nu a dorit să-și pună în pericol candidatura.

„Eu zic că e bine să fie făcută din când în când amnistia și grațierea. De ce să nu se poată acum? E un proiect, vedem ce-o să iasă în februarie. A fost pe site un an de zile pentru dezbatere publică, de ce nu a interesat pe nimeni până acum? Nu știu care va fi decizia finală, cuantumul pedepselor cu închisoare de 6-7 ani nu sunt prea mari. Și Italia a avut amnistie până de Crăciun”, comenta la vremea respectivă Ciprina Nica.

Notar de profesie, Ciprian Nica deține mai multe terenuri în județul natal, Vrancea: 1.500 m2, la Panciu, Vrancea, 11.600 m2, la Panciu, Vrancea, 11.200 m2, la Soveja, Vrancea, 5.300 m2, la Țifești, Vrancea, 4.800 m2, la Țifești, Vrancea, 39.800 m2, Țifești, Vrancea, 25.000 m2, la Țifești, Vrancea, 15.000 m2, la Panciu, Vrancea.