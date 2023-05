Seceta i-a împins pe fermierii români la măsuri disperate. Nu se mai cultivă grâu și porumb

În Africa, din cauza temperaturilor foarte ridicate, fermierii cultivă sorg, o plantă din care se poate obține făină pentru pâine.

Acum, sorgul se cultivă și în România pe suprafețe întinse, în special în județul Buzău, unde s-au cultivat în acest an peste 1.000 de hectare cu această cereală.

”Foarte mult se cultivă sorg. Un înlocuitor de porumb. Este o plantă cu un grad ridicat de proteină, care nu are nevoie de apă multă, se seamănă după 1 mai, îi place căldura şi lumina, din acest motiv rezistă la secetă. Înainte nu era bine valorificată, dar acum înţeleg că are un preţ mai bun ca porumbul”, a declarat directorul Direcției Agricole Buzău, Cosmin Florea.

Se pot obține șapte tone la hectare

Fermierii susțin că din sorg se poate obține o făină fără gluten, foarte bună pentru industria de panificație.

Din motivele legate de secetă, dar și pentru că este o plantă puțin pretențioasă, și mare iubitoare căldură, sorgul a devenit deja o cultură profitabilă.

”Acum se cultivă în tot judeţul, înainte o puteam regăsi răzleţ, dar acum fermierii o să însămânţeze o suprafaţă mult mai mare. Dacă înainte vorbeam de 100 de hectare, de data asta se va trece de 1.000 de hectare lejer. O să se cultive şi porumb, dar mulţi au testat anul trecut sorg şi au obţinut producţii de două tone la hectar şi la porumb mai nimic. Drept urmare, sunt premise favorabile culturii. Anul acesta este obligatoriu să pui culturi proteice, aşadar va fi un pic mai mozaicată paleta de culturi atât datorită regulilor impuse, cât şi a climei care te face să te adaptezi”, a precizat directorul Florea.

Este mai nutritiv ca și porumbul

Directorul de la Direcția Agricolă Buzău a explicat că sorgul este mai bogat din punct de vedere nutritiv, decât porumbul.

În plus, datorită rădăcinilor sale radiculare, care intră mai adânc în sol, planta nu suferă de secetă. așa cum se întâmplă cu culturile de grâu sau de porumb.

„Are alt comportament faţă de secetă, din acest motiv am ales să cultiv în acest an. Din punct de vedere nutritiv este mai bogat în substanţe hrănitoare ca porumbul, ca valoarea nutritivă. Pentru noi, care suntem într-o zonă secetoasă şi cred că şi anul ăsta o să fim afectaţi, e foarte rezistentă la secetă datorită sistemului radicular care îl are bine dezvoltat şi se întinde pe suprafaţă mare în pământ. În condiţii de secetă, anul trecut s-au obţinut între patru şi şapte tone la hectar la alţi producători. Eu voi cultiva pentru primul an în zona Ţinteşti, de lângă municipiul Buzău”, a declarat acesta, citat de Agerpres.