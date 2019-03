Sebastian Ghiţă vine cu soluţii pentru copiii români din străinătate. BOR, în prim-plan

Sebastian Ghiţă propune Statului român să finanţeze Biserica Ortodoxă pentru a veni în ajutorul copiilor aflaţi în străinătate cu părinţii. În acest sens, în opinia sa, două ore ar fi suficiente pentru predarea limbii române şi a istoriei românilor în comunităţile de români: „ În felul acesta copiii români care se nasc în străinatate pot să rămână copii români, Biserica îşi va creşte prezenţa în viaţa familiilor româneşti iar România va face în sfârşit ceva pentru cetăţenii săi care trăiesc în afara ţării".





Sebastian Ghiţă: "Multi vorbesc despre romanii plecati in strainatate si mor de grija acestora din vorbe. Vreau sa fac o propunere care sa fie clara si practica.

Plata a 100 milioane de euro pe an din partea Statului Roman catre Biserica Ortodoxa Romana pentru a organiza scoli cu program scurt ( 2h ) pentru predarea Limbii Romane si a Istoriei Romanilor. Un curs de dezvoltare personala in limba romana cred ca ar fi bine primit in orice comunitate romaneasca din strainatate. In felul acesta copiii romani care se nasc in strainatate pot sa ramana copii romani, Biserica isi va creste prezenta in viata familiilor romanesti iar Romania va face in sfarsit ceva pentru cetatenii sai care traiesc in afara tarii", a scris fostul dpeutat pe social media.

Rolul Statului român şi rolul Bisericii

"Datoria noastra fata de Romania este sa o pastram mereu in minte si in suflet iar datoria Statului Roman este sa foloseasca resursele stranse de la cetateni pentru a ajuta Poporul Roman sa prospere si sa devina tot mai educat si mai numeros intr-o Europa si o lume supuse pericolului imigratiei. În mod tradițional și istoric, rolul Bisericii nu se reduce doar la sacralitatea ritualurilor, învãțãturilor și Sfintelor Taine care constituie corpul profund al instituției. Existã un rol educativ, cultural și social care trebuie sprijinit și încurajat sã se dezvolte. Școlile bisericești și mănăstireşti au fost focare de culturã românești din cele mai vechi timpuri. Așa încât tradiția școlilor sau mãcar a unor cursuri organizate în cadrul bisericilor ar trebui luatã serios în considerare și revitalizată".

Nu trebuie sã renunțãm la a fi noi înșine doar pentru cã am intrat într-o lume globală

Credibilitatea de care se bucurã BOR în rândul românilor este o dovadã în acest sens. Și este argumentul pentru a demara o implicare și o colaborare mai mare între stat, societate și Bisericã", a scris fostul deputat PSD pe social media.

