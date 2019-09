La 21 de ani, Sebastian Dobrincu deține o companie care face statistică și management pe social media. Cu afacerea sa, tânărul Sebastian a reușit să facă primul milion de euro. Visele acestuia nu s-au oprit aici, iar românul care a cucerit America s-a lansat într-un nou proiect, susținut de această dată de Marius Moga.

Renumit în Sillicon Valley, românul Sebastian Dobrincu, care la 21 de ani își permite să plătească o chirie de 15.000 de dolari într-unul din cele mai bune cartiere din San Francisco., este considerat unul dintre cei mai buni IT-iști din lume.

A plecat din România la vârsta de 17 ani și în scurt timp a ajuns cel mai tânăr milionar din Silicon Valley realizat prin forțe proprii. Revista Forbes îl plasează pe tânărul român printre geniile lumii în materie de antreprenoriat și inovație în tehnologie.

Sebastian Dobrincu, tânărul de doar 21 de ani care a surprins la nivel global cu rezultatele sale excepționale în domeniul IT, debutează ca artist cu piesa „On Your Mind”, compusă de catre artist impreună cu Marius Moga si Mark Azekko, in studiourile DeMoga Music. „On Your Mind” este un single cu un sound cool, perfect pentru o seară de clubbing alături de prieteni.

Deloc străin de tainele muzicii, Sebastian Dobrincu și-a petrecut anii copilăriei îmbinând programarea si cursurile de pian, canto și chitară, notează viva.ro.Autodidact, acesta petrecea ore întregi încercând să învețe cum funcționează tehnologia și muzica. Acest lucru l-a determinat acum, la 21 de ani, să își fructifice talentul. Marius Moga a remarcat timbrul special al lui Sebastian și potențialul sau ca artist, iar asta a dus la o colaborare ce va cuprinde mai multe piese în perioada următoare, atât în limba engleză, cât și în limba română.

„Sunt extrem de entuziasmat să vă prezint proiectul muzical la care am lucrat cu greu vara aceasta. „On Your Mind” este o piesă specială pentru mine, nu doar pentru că va fi debutul meu muzical, dar și pentru că este bazata pe trăirile mele”, declară Sebastian Dobincu.

„Este o plăcere să lucrez cu Sebastian și mă bucur că ne unim să conturăm acest proiect muzical în care credem amândoi. Este un baiat super talentat și cred că e timpul să se exprime și muzical. Piesa „On Your Mind” este scrisă cot la cot cu Sebastian și îl reprezintă, iar asta se simte imediat ce o asculți”, adaugă Marius Moga.

Videoclipul a fost filmat vara aceasta în superbul Los Angeles de către Edward Aninaru, actrița fiind un influencer celebru din Statele Unite, Celeste Brightt. Povestea videoclipului este una atipică, îmbracată sub forma unui joc sentimental în care protagoniștii sunt îndrăgostiți, iar totul este văzut într-o aură ludică, ca un joc video.

