Raed Arafat a vorbit despre pandemia de coronavirus care a atins cote alaramante în țară și a dezvăluit că sistemul medical riscă să intre în colaps dacă se menține trendul crescător.

„Situaţia nu putem să spunem că este controlată, mai ales în unele zone ale României. Creşterea cazurilor şi creşterea semnificativă zilnică…Aceste creşteri arată că avem o creştere serioasă, din punct de vedere al răspândirii. Clar că avem o răspândire care, în acest moment, nu este nici în platou, nici în scădere. Deci, dacă este în continuă creştere, clar că situaţia nu este sub control.

Trebuie să vedem unde sunt locuri de îmbunătăţit. La anchetele epidemiologice, acest lucru a fost sesizat şi s-au dat dispoziţii clare pentru intensificarea lor. Bineînţeles, acest lucru înseamnă ca DSP-urile să ţină un număr de persoane suplimentare să lucreze cu ei pentru anchetele epidemiologice. Numărul personalului este insuficient. Să comparăm situaţia stării de urgenţă – când noi am avut personal detaşat, am avut medicii şcolari, am avut epidemiologi detaşaţi, am avut rezidenţii de epidemiologie.

Acest personal, la un moment, a dispărut. În contextul în care creşte numărul cazurilor, clar că acum trebuie, din nou, întărit DSP-ul pe anchetele epidemiologice şi anchetele epidemiologice, în faza asta, încă sunt foarte importante. La un anumit moment s-ar putea să fie deja depăşită situaţia”, a declarat Arafat la Antena 3.

Șeful DSU a ținut să demonteze și cel mai mare fake news pe care l-a aflat de la un senator, și anume că premierul Greciei ar fi declarat, pe postul național de televiziune, că România și Bulgaria umflă statisticile Covid-19 pentru a primi mai mulți bani europeni.

„Nu iei bani mai mulți dacă ai mai multe cazuri. Eu am intrat imediat pe internet și am verificat declarațiile, dar nu am găsit nimic. Am dat telefon la colegii de la Externe și i-am rugat să verifice. Și foarte repede a venit răspunsul: e fake-news. După care Ambasada Greciei la București a dezmințit știrea. Astea sunt tipurile de manipulări gândite, care sunt aruncate și chiar dacă spunem după asta că e fake news, deja impactul e făcut pe un procent din populație”, susține vehement Raed Arafat.

Mai mult, Mihai Gâdea l-a întrebat pe Raed Arafat care este soluția pentru ieșirea din criza sanitară în care se află România.

„Dacă vrei să scutești spitalul de o presiune maximă asupra lui, primele trei sunt extrem de importante, adică testare, anchetă și izolare sau carantină. Depinde de statusul persoanei. N-ai cum să reușești 100% să previi, asta nu s-a întâmplat nicăieiri în lume, dar cu cât numărul cazurilor crește, spitalul și secțiile de terapie intensivă au un impact mai mare”, a conchis Arafat.