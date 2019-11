„Sistemul bancar se află în ochiul furtunii, adică al economiei, o expresie pe care am folosit-o şi anul trecut. Din 2014 şi până în prezent am numărat cam 50 de legi care au trecut prin Parlament pe domeniul bancar. Industria bancară din România finanţează 75% din totalul finanţării României. Deci, noi nu suntem nu numai bănci, ci şi finanţatori. Factorul declanşator al teoriei ‘Consumerism vs Creditare’ a fost în anul 2010, când s-au tăiat salariile bugetarilor. Atunci, industria bancară nu a perceput ideea că trebuie să fie activă, iar atunci mai mult de jumătate dintre clienţii persoane fizice au căpătat adversitate faţă de sectorul bancar. La momentul acela, noi trebuia să exprimăm că nu noi suntem de vină, contractele sunt aceleaşi. Percepţia consumatorilor români faţă de creditare a început să se schimbe”, a spus Dănescu, potrivit Agerpres.

Reprezentantul ARB a menţionat că, la momentul actual, industria bancară se simte nemăsurabilă, anonimă şi irelevantă.

„Industria bancară se simte mizerabil de peste 10 ani încoace, pentru că nu este măsurabilă. Industria bancară din România a coborât de la 40% total credite în Produsul Intern Brut la 26%. Este acesta un rezultat sau un factor generator de percepţie? Eu spun că este un rezultat al factorului de neîncredere şi al celor 50 de legi… Industria bancară se simte nemăsurabilă, anonimă şi irelevantă. Vorbeam la un moment dat despre darea în plată. Ce a însemnat darea în plată? Transformarea unui credit sigur într-un credit nesigur”, a subliniat Florin Dănescu.

