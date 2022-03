Se schimbă harta Europei! Anunţul care îl va scoate din minţi pe Vladimir Putin. Polonia, mesaj de război pentru ruşi

Polonia încarcă să sprijine cât de mult se poate Ucraina, iar la finalul acestei săptămâni a primit vizita lui Joe Biden, președintele SUA. Acesta s-a întâlnit cu miniștrii ucraineni pentru a discuta despre situația războiului din Ucraina.

Având în vedere că Rusia a pus stăpânire pe teritorii care aparțin Ucrainei, generalul Waldemar Skrzyczak, fost comandant al forțelor terestre ale Poloniei, vorbește despre o regiune care le-ar aparține lor, însă acum se află sub ocupație rusă.

Regiunea Kaliningradului se află sub ocupație rusă însă din 1945, susține generalul polonez. Totuși, acest teritoriu nu aparține rușilor, ci făcea parte din Prusia și Polonia. Pentru că este un teritoriu al lor, polonezii au dreptul legal de al deține, mai precizează Waldemar Skrzyczak.

Polonia nu a mai vorbit până astăzi despre acest subiect și niciodată nu s-a pus astfel problema. Mai mult, se vorbește din partea occidentală de răfuieli teritoriale cu Rusia.

The former commander of the land forces of #Poland, General #Skrzyczak, said on TV that the #Kaliningrad region had been under #Russian occupation since 1945. He added that this territory was originally a part of Prussia and Poland, so Poland has a legal right to claim it. pic.twitter.com/YeeMrSma4w

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022