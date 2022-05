Se pregătește o lovitură dură pentru politicieni. „Pensiile speciale trebuie să dispară definitiv”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit despre decizia Curții Constituționale a României (CCR) cu privire la pensiile speciale. Oficialul susține că nu a beneficiat niciodată de o astfel de remunerație, ba mai mult, a fost mereu împotriva ei. Pensia specială este văzută în ochii social-democratului ca fiind „imorală și nejustificată” și susține că va promova legile de impozitare sau tăiere a acestui tip de pensie.

„Eu nu am pensie specială. Și nu voi avea niciodată. Pentru că mi-am dat de fiecare dată demisia înainte de a avea un mandat complet de parlamentar. De aceea, pot să vorbesc deschis despre acest subiect. Am fost întotdeauna împotriva acestor privilegii imorale și nejustificate. Am promovat ca președinte PSD mai multe legi de impozitare sau tăiere a pensiilor speciale. La fel voi face și de data aceasta”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu susține că autoritățile vor ține cont de decizia CCR, însă au un plan pentru eliminarea pensiilor speciale

Decizia Curții Constituționale, chiar dacă nu este pe placul autorităților, este una obligatorie și trebuie ținut cont de ea în următoarele decizii. Același lucru se va face și în cazul pensiilor speciale, social-democratul precizând că au pregătit deja un plan care va duce la dispariția acestui tip de pensie.

„Și vom ține cont de ea. Ne vom însuși observațiile și vom veni urgent cu un nou proiect de lege. Iar politicienii de 30 de ani care își rup cămașa în lupta cu specialele, dar în privat își freacă mâinile la gândul privilegiilor nenumărate sau colecționarii de speciale de la Bruxelles vor fi din nou dezamăgiți.

Pensiile speciale trebuie să dispară definitiv”, conchide liderul PSD.

Liderul social-democraților nu este singur în această luptă, ci are alături întregul partid. Pe pagina oficială de Facebook a PSD a fost postat un mesaj prin care se prezintă poziția partidului cu privire la eliminarea pensiilor speciale.

“Poziţia PSD este foarte clară: fără pensii speciale pentru parlamentari! Am luat decizia de a desfiinţa pensiile speciale ale parlamentarilor demult şi nu ne-am schimbat opţiunea! De aceea, aşteptăm motivarea CCR şi vom repeta procedura ori de câte ori va decide CCR că este nevoie, dar, în final, vom ajunge la rezultatul dorit!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a PSD.

Reamintim faptul că CCR a decis joi, 5 mai, faptul că eliminarea pensiilor speciale este neconstituțională. Potrivit acestora, legea care a decis eliminarea a fost adoptată într-o singură zi, cu încălcarea tuturor termenelor, ceea ce reprezintă o afectare a procedurii. Decizia Curții Constituționale vine după ce peste 70 de foști parlamentari au acționat în instanță Legea 7/2021 pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor prin care au fost eliminate pensiile speciale.