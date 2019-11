În unul dintre scenarii, PLUS preia conducerea Alianței sub forma unei fuziuni între cele două partide. Liderii PLUS intenționează să facă acest pas cât mai repede pentru a evita degradarea previzibilă a relațiilor dintre cele două partide în cadrul alianței, au explicat pentru G4Media.ro surse din alianță.

O decizie concertă cu privire la acest aspect poate fi luată de către ldierii PLUS sâmbătă, 16 noiembrie, la Consiliul Național programat să aibă loc la Cluj.

”Încercăm să găsim o cale pentru a rămâne în Alianță împreună. Ne așteptăm ca în USR să scoată cuțitele la Dan Barna, dar problema e că nu are cine să-l înlocuiască. Cosette Chichirău sau Stelian Ion sunt posibili candidați la șefia partidului, dar nu au anvergura necesară”, au mai declarat pentru G4Media.ro sursele PLUS.

În cazul în care Barna ar avea un avans considerabil în fața lui Dăncilă, oamenii lui Cioloș își puneau problema dacă USR va mai rămâne în Alianță.

”Neg foarte ferm alegațiile că ar fi discuții subterane în cadrul PLUS, iar cine declară astfel de lucruri nu văd să aibă alt obiectiv decât acela de a semăna neîncrederea și suspiciunea între două forțe politice care lucrează de ani de zile. Într-adevăr, de mâine vom avea convorbiri telefonice cu membrii Consiliului Național, în care vom discuta modalitățile în care putem întâri colaborarea dintre cele două forțe politice trăgând concluziile rezultatului la prezidențiale. Obiectivul nostru este nu doar să mergem împreună, ci și să întârim colaborarea între cele două formațiuni politice în Alianță. Orice alte mesaje nu sunt decât intenții de a semăna suspiciuni și neîncredre între partenerii unui proiect politic care capătă contur și care foarte probabil îi îngrijorează pe unii”, a declarat Cioloș cu privire la această strategie.

Exit-poll-ul CURS – AVANGARDE Klaus Iohannis 39%

Viorica Dăncilă, cu 22,5%

Dan Barna cu 16,4%.

