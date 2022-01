Se modifică toate pensiile din România! Cine va primi mai mulți bani? Budăi: Suntem hotărâți

Renegocierea PNRR a fost unul dintre principalele obiective pe care și le-a propus PSD la momentul negocierii intrării la guvernare. Marcel Ciolacu a și declarat, la vremea respectivă, că nu-și poate asuma un document lucrat de USR. Ulterior, după ce s-a aflat că redeschiderea negocierilor cu Comisia Europeană pe acest subiect va implica suspendarea PNRR și amânarea implementării sale, PSD nu a mai abordat subiectul.

Acum, la început de an, ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi susține că a discutat în Guvern renegocierea PNRR. Aceasta, a spus Budăi, deoarece PSD nu este mulțumit de procentul din PIB negociat Cristian Ghinea cu Comisia Europeană în ceea ce privește mărimea bugetului de pensii. Acest sector are o alocație de 9,4% din PIB, procent considerat inacceptabil de către Marius Budăi.

„Noi, când ne gândim la ce se întâmplă pe viitor, ne gândim să ridicăm nivelul de trai al cetăţenilor români, sau cel puţin aşa trebuie să facă un guvern responsabil. Cum, dacă tu îţi asumi pentru 70 de ani de acum încolo – scrie în PNRR, şi nu am scris eu – acest procent de 9,4? Cu siguranţă trebuie să creştem PIB-ul, dar, atenţie, noi avem de rezolvat inechităţi”, a afirmat Marius Budăi.

Marius Budăi susține că decizia de a renegocia capitolul pensiilor din PNRR a fost propusă de PSD și acceptată de premierul Nicolae Ciucă.

„Alianţa politică, coaliţia politică care susţine Guvernul României (ar trebui să facă renegocierea cu Comisia Europeană – n. red.). Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susţinem renegociere, am dus decizia în coaliţie, suntem tot mai hotărâţi – şi în coaliţie nu avem decizie finală – dar suntem tot mai hotărâţi să discutăm. Am discutat în Guvern cu premierul şi premierul a agreat renegocierea”, a adăugat Budăi, conform Digi 24.

PSD cere un procent de 11,7% din PIB pentru pensii

Ministrul a declarat că procentul din PIB care ar trebui alocat bugetului de pensii ar trebui să fie de 11,7%. La acesta s-ar mai adăuga și fondurile pentru pensiile speciale plătite de statul român anumitor categorii privilegiate. Estimarea lui Marius Budăi are în vedere media europeană de 13% din PIB.

„Acum facem simulări şi sigur că rediscutăm. Nu cred că va fi peste 11,7 (la sută din PIB). (…) De ce cineva să ne plafoneze pe noi la un procent pe care nu l-a justificat niciodată? Nu este Budăi sau PSD cel care şi-a pus în cap să se ia de procentul 9,4. Nu înţelegem de unde s-a ajuns la acest procent. Dumneavoastră ştiţi că Ministerul Muncii n-a înaintat către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene o adresă, o singur adresă măcar în care să fie trecut vreun procent? Nu 9,4%”, a mai spus ministrul muncii.

Nemulțumirea lui Marius Budăi în legătură cu acest prag are și alte motive. Din cauza acestui nivel, negociat prin PNRR, cu Comsia Europeană, coaliția PSD – PNL a fost împiedicată să acorde pensii speciale aleșilor locali, președinți de consilii județene, primari și consilieri. Guvernul PSD – PNL a fost nevoit să aleagă între majorarea pensiilor pentru toți pensionarii sau introducerea pensiilor speciale pentru aleși.