„Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram ok. Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată.

Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e OK. Dar e doping, da”, a spus Paul Pîrvulescu la GSP Live în urmă cu aproape o lună.

Agenţia Naţională Anti-Doping s-a autosesizat și a pus în aplicare regulamentul WADA, care este clar: „Orice manipulare a sângelui este strict interzisă şi, implicit, este considerată doping”.

„Comisia de Audiere a Agenției se ocupă de acest caz. Va trebui să vină să spună tot ce știe! Nu este corect că unul care face totul perfect să fie dezavantajat în detrimentul altuia care păcălește și care-l ajută să performezeîn meci”, a declarat Cristian Balaj, președintele ANAD.

„Orice procedură anti-doping trebuie declanşată în termen de 10 ani de la data pretinsei încălcări a regulamentului”, prevede statutul agenţiei mondiale WADA.

În ultimii 10 ani, Paul Pîrvulescu a evoluat la Gaz Metan, FCSB, Viitorul, Voluntari, ASA Tg. Mureş şi Poli Iaşi.