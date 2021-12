Se decid ultimele 5 echipe calificate în optimile Champions League

11 echipe se luptă pentru a prinde ultimele 5 locuri din optimile Champions League, iar printre ele se află și nume grele precum FC Barcelona, Atletico Madrid și AC Milan.

S-au calificat deja în optimile UCL următoarele echipe: Ajax*, Bayern*, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool*, Manchester City*, Manchester United*, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP (formațiile marcate cu * sunt deja câștigătoare ale grupelor).

Echipele cu șanse pentru ultimele 5 locuri din optimile UCL: AC Milan, Atalanta, Atletico Madrid, Barcelona, Benfica, Lille, FC Porto, Salzburg, Sevilla, Villarreal și Wolfsburg

S-au calificat în UEFA Europa League: Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zenit Sankt-Petersburg

Echipele care încă mai au șanse să prindă Europa League: Club Brugge, Leipzig, Young Boys.

Așadar, printre cele mai tari meciuri din această săptămână sunt următoarele:

MARȚI, 7 decembrie

AC Milan – Liverpool, ora 22:00

FC Porto – Atletico Madrid, ora 22:00

Real Madrid – Inter Milano, ora 22:00

MIERCURI, 8 decembrie

Atalanta – Villarreal, ora 22:00

Bayern – Barcelona, ora 22:00

Înaintea acestor partide se fac multe calcule și previziuni, iar printre cei mai interesați de rezultate sunt și amatorii de pariuri online. Nu puțini sunt cei care își încearcă „talentul” de analiști sportivi anticipând rezultate de la cele mai tari meciuri. Iar operatorii de top precum Unibet oferă o gamă variată de selecții pentru fiecare meci din Champions League. Tocmai din acest motiv, în rândurile următoare sunt disponibile și câteva ponturi din oferta Unibet, alături de prezentarea meciurilor.

AC Milan – Liverpool: Italienii au o singură șansă, victoria

AC Milan are un parcurs excelent în Serie A, dar în Champions League a avut mari probleme. Nu a câștigat în primele patru etape, dar a reintrat în cărțile calificării după succesul din meciul cu Atletico. Acum, pentru a ajunge în optimi, are nevoie de o victorie coroborată cu un rezultat pozitiv al lui Atletico în celălalt meci al grupei, pe terenul lui FC Porto.

Italienii mizează că Jurgen Klopp nu va introduce echipa de bază, ceea ce ar mări șansele unei victorii. În orice caz, Unibet o vede ușor favorită pe AC Milan și îi oferă cota 2.15 pentru un succes, în timp ce britanicii au cota 3.20. Totuși, Porto va fi echipa ce termină pe 2 dacă se impune în fața lui Atletico.

FC Porto – Atletico Madrid: Lusitanii se califică la victorie

În celălalt meci din grupa B, FC Porto este la mâna ei. Cu o victorie, lusitanii merg automat în optimi. Dar meciul cu Atletico nu se anunță deloc ușor. Și ibericii au șanse de calificare, dacă obțin victoria și Milan nu o bate pe Liverpool.

Așadar, este de așteptat un meci de top, în care ambele echipe își vor dori să înscrie. La acest lucru se adaugă și problemele din defensiva celor de la Atletico, în special în meciurile din deplasare, unde echipa a încasat gol în ultimele 10 meciuri.

Din acest motiv, cei care cred că ambele echipe vor marca pot profita de o cotă foarte atractivă la Unibet: 1.82.

Real Madrid – Inter Milano: Se joacă pentru primul loc

Calculele în grupa D sunt destul de simple, mai ales că Real Madrid și Inter Milano sunt deja calificate în optimi. Dar mai rămâne de stabilit și cine va câștiga grupa. Înaintea acestei partide, Real este prima, cu 12 puncte, două peste Inter Milano.

Inter vine după un succes clar contra lui AS Roma lui Jose Mourinho, scor 3-0, și are un moral bun. Cu siguranță va juca foarte curajos pe Bernabeu, mai ales că nu are nimic de pierdut. Așadar, poate ieși un meci cu multe goluri, ținând cont că Real nu are cea mai bună defensivă, dovadă stând și eșecul de acasă cu Sheriff Tiraspol.

Iar la Unibet este disponibil un pariu cu totul special pentru acest meci. Prin intermediul funcției Creare Pariu, utilizatorii pot miza că Real Madrid nu va pierde și ambele echipe vor înscrie, la o cotă de 1.98.

Atalanta – Villarreal: Se joacă doar cu gândul la calificare

Manchester United este calificată deja din grupa F, astfel că mai rămâne de stabilit a doua echipă ce merge în optimi. Înaintea confruntării, Villarreal este pe locul 2, cu un punct peste Atalanta.

Îsă italienii beneficiază de avantajul terenului propriu și de faptul că au jucători de calitate în atac, motiv pentru care un succes poate fi realizabil. În schimb, Villarreal e de așteptat să joace cu gândul la un egal, mai ales că nu se descurcă bine în deplasare, iar în acest sezon din La Liga nu are niciun succes pe teren advers în opt meciuri.

La Unibet, Atalanta pornește cu prima șansă și are 1.85 la victorie, egalul are 4.00, iar succesul spaniolilor are cota 4.05.

Bayern Munchen – FC Barcelona: Meci decisiv pentru catalani

Xavi a suferit primul eșec de când a venit la FC Barcelona, în confruntarea cu Betis din campionat, dar se poate revanșa prin calificarea echipei în optimile Champions League.

Calculele din grupa E sunt simple: Bayern e calificată cu punctaj maxim, Barcelona este pe doi cu 2 puncte peste Benfica, echipă ce o va întâlni pe Dinamo Kiev. Având în vedere că lusitanii au un meci ușor, FC Barcelona pare obligată să câștige.

Va reuși acest lucru? Statistica din ultimele meciuri cu Bayern este „horror” pentru catalani: 3 înfrângeri în 3 meciuri și 14 goluri primite. Așa se face că Unibet acordă prima șansă la victorie lui Bayern, cu cota 1.70. Egalul are cota 4.65, iar victoria catalanilor are 4.25. Bookmakerii așteaptă însă un meci ofensiv, cota pentru Peste 2.5 goluri fiind de doar 1.40.

Top 5 favorite la trofeul UCL în 2022 – cum arată cotele Unibet

Manchester City 4.25

Bayern Munchen 5.25

Liverpool 7.00

PSG 7.50

Chelsea 8.00

Alte partide decisive sunt Salzburg vs. Sevilla și Wolsfburg vs. Lille, ambele programate miercuri seara.

Cotele prezentate pot suferi modificări în orice moment.