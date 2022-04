Se dau banii înapoi de la stat! Veste uriaşă pentru aceşti români. Cine beneficiază de decizie

Senatul a adoptat luni, 11 aprilie, un proiect de lege care prevede anularea amenzilor primite de românii care nu au completat sau au complet greșit formularul de intrare în țară care a fost obligatoriu în timpul pandemiei de coronavirus.

Potrivit proiectului de act normativ, românii care au plătit amenzile pentru PLF vor primi banii înapoi, iar în cazul celor care nu au apucat să plătescă, amenzile nu se vor mai executa. Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate cu 105 voturi pentru și niciun vot împotrivă.

Formular cu mult scandal

Formularul digital de intrare în România a devenit obligatoriu în decembrie 2021. Acesta trebuia completat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României. În doar două luni au fost aplicate 150.000 de amenzi în valoare de 360 de milioane de lei. Amenzile au fost mari, între 2000 și 3000 de lei de persoană.

Au fost numeroase dispute pe baza acestui formular, iar multe amenzi au fost contestate în instanță. Au apărut și situații aberante în cazul românilor care munceau peste graniță, în Ungaria, de exemplu și care făceau zilnic naveta, ei fiind obligați să completeze documentul în fiecare zi. Au fost și cazuri în care oamenii l-au completat corespunzător, dar acesta a fost rătăcit în baza de date, iar românii s-au trezit cu amenzi în poștă. Formularul a fost eliminat în luna martie odată cu relaxarea restricțiilor și ridicarea stării de alertă în România.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege votat luni rezolvă toate nemulțumirile legate de acest formular. Pentru ca oamenii să își primească banii înapoi legea trebuie să treacă și de Camera Deputaților care este for decizional în acest caz. Mare atenție însă. Ca să vă primiți banii înapoi trebuie să faceți o cerere.

„Amenzile neachitate până la data intrarii in vigoare a legii nu se mai execută. Sumele de bani achitate deja se restituie, la cerere, in termen de 60 de zile de la data formularii cererii. Legea intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial, dar nu mai devreme de 3 zile de la data publicarii”, se arată în proiectul de lege.