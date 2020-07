În continuare, în România, sălile destinate spectacolelor au rămas închise, din cauza coronavirusului. Redeschiderea pare a fi destul de departe, ținând cont de evoluția cazurilor de îmbolnăviri. Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj, duminică seara, pe contul de Facebook.

Președintele Pro România a dat exemplul altor țări din Uniunea Europeană, în care se pot desfășura spectacole fără probleme. Ponta vorbește despre un avantaj prezentat de săli: locurile sunt fixe, iar distanțarea fizică dintre spectatori poate fi controlată.

„In toate tarile UE ( inclusiv cele din jurul nostru Ungaria, Bulgaria, Cehia, dar si in Italia sau Spania) se pot sustine spectacole si in interior cu un numar redus de persoane in sali mari.