„Guvernul PNL a scăpat total situaţia de sub control. Datele ultimelor săptămâni arată că au eşuat în gestionarea pandemiei. Numărul cazurilor confirmate a crescut într-un ritm alarmant. Au eşuat în relansarea economiei – planul de relansare economică a rămas tot la stadiul de proiect, nimic concret. Au eşuat în îndeplinirea promisiunilor făcute faţă de români. Dublarea alocaţiilor – nu, probabil în scurt timp nici mărirea pensiilor. Sunt rezultatele unei guvernări interesate doar de alegeri şi de câştig rapid pentru clientela de partid.

Cu o ipocrizie, un cinism fără margini, stimabililor liberali, aţi transformat ameninţarea COVID care zguduie o lume întreagă în oportunităţi de afaceri pentru băieţii deştepţi ai PNL, fără jenă, fără emoţie. Avem o ţară în derivă, condusă de un guvern cu zero credibilitate şi mai ales cu zero rezultate. E clar că România nu mai poate continua aşa. PSD nu va permite ca România să se prăbuşească sub povara incompetenţei şi a cleptocraţiei liberale. Am anunţat deja intenţia PSD de a depune moţiune de cenzură împotriva acestui guvern.

Astăzi facem primul pas şi prezentam cartea neagră a guvernării liberale – suma motivelor pentru care Guvernul PNL trebuie să plece”, a spus Cazanciuc.

El a menţionat că documentul elaborat de specialiştii PSD din departamentele partidului, parlamentari şi europarlamentari va sta la baza moţiunii de cenzură, prezentând cronologic momentele-cheie în combaterea epidemiei „ratate” de Guvernul Orban, precum şi măsurile, pe fiecare domeniu în parte, care ar fi trebuit luate.

„Oricât ar încerca liberalii să arunce vina pe alţii – pe noi, pe CCR, pe marţieni, pe oricine altcineva – realitatea este una simplă şi extrem de clară: Guvernul girat de preşedintele României a minimizat pericolul pentru că doreau cu orice preţ alegeri anticipate”, a susţinut social-democratul.

Robert Cazanciuc a prezentat, în conferinţa de presă desfăşurată la sediul PSD, şase dintre erorile Guvernului şi ale preşedintelui Klaus Iohannis, susţinând că acestea au agravat criza generată de COVID-19.