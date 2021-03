Primarul Constanței, Vergil Chițac, a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook cu privire la turismul din Mamaia.

Acesta a declarat că turismul din Mamaia s-a manelizat și că ar trebui sa se ia măsuri pentru a reveni la varianta sa civilizată.

Ce a declarat Vergil Chițac

„Exista un comandament Litoral 2021, cu un regulament in care am implicat toate institutiile din oras, pentru ca vrem ca intr-adevar turismul in Mamaia … Eu cred ca inca mai avem turism, sunt unii sceptici care spun ca Mamaia nu mai este statiune, eu cred ca inca mai avem turism. Turismul pe timp de vara trebuie sa se desfasoare civilizat, turismul in Mamaia s-a manelizat, el trebuie sa fie civilizat si intr-adevar acolo trebuie sa opereze cei care au hoteluri, restaurante, dar in condiții civilizate!”, a spus Vergil Chițac