O scriitoare care știe să pună punctul pe „i”: „Vă rog să-mi cumpărați cartea: trebuie să hrănesc patru vikingi flămânzi!”

Faceți, vă rog, cunoștință cu Johanna Gustawsson, o spaniolă născută în Franța care locuiește la Londra, este căsătorită cu un suedez, are trei băieți și scrie cărți misterioase despre ororile naziste!





- Evenimentul zilei: Cine este omul Johanna Gustawsson? Dar scriitoarea cu același nume? Cum ai ajuns să scrii? Ai știut că vei crea povești dintotdeauna sau acest dar l-ai descoperit mai târziu?

- Johanna Gustawsson: Suntem aceeași persoană. Dar prima aleargă după patru băieți pe timpul zilei (doi încă poartă scutece, unul fiind de cinci ani și ultimul e soțul), iar cealaltă Johana scrie noaptea.

- Mai ai energie?

- Dacă mi-am ales acest drum, merg pe el până la capăt. Bine, nu am fost dintotdeauna hotărâtă să fiu scriitoare. Am fost o cititoare feroce și pasionată de povești polițiste și mi-a plăcut să scriu poezii încă de la o vârstă fragedă, dar mi-am început viața prin a fi jurnalistă și actriță. Am urcat chiar pe scenă la Paris pe la douăzeci și ceva de ani. Dar de abia atunci când am lucrat ca ghost-writer, miam dat seama cât de mult mi-a plăcut să scriu ceea ce-mi plăcea să citesc. Așadar, când editorul meu - care publica romanul meu scris ca autor-fantomă -, mi-a declarat că vrea să publice un altul, dar semnat cu numele meu, am fost cucerită de genul mystery&thriller.

- În România cum ai ajuns, cu ce prilej și, mai ales, spune-ne Johanna, sincer, dar sincer, cum ți se par românii (pe care i-ai întâlnit)? Dar România (ce-ai apucat să vezi din ea)? Ai mai fost în trecut la noi în țară?

- Minunatul meu editor, Bogdan Hrib, m-a invitat să fac un turneu de promovare în România pentru lansarea primului roman: Block 46. Am fost pentru prima oară în țara dvs. uimitoare și am străbătut România timp de șase zile, de la București la Galați, apoi la Alba Iulia și înapoi. A fost o excursie fenomenală cu peisaje fascinante (chiar am văzut și urși!). Dar, cel mai important, am trăit o mulțime de momente memorabile și sensibile împreună cu cititorii, care au fost impresionați de cartea mea exemplar tradusă în română de Claudia Dionise. Chiar intenționez să revin. Și m-am îndrăgostit de Carla’s Dream. Deci, acum ascult și muzică românească.

- „Block 46” - cât din viața bunicului tău deportat de naziști a trecut (în scris) în primul tău roman? Care este procentul istoriei reale și care al fanteziei?

- Absolut toate faptele menționate în pasajele istorice sunt adevărate. Doar personajele sunt imaginate, dar toate evenimentele, anecdotele, sunt toate, absolut toate adevărate. Și atunci când scrii despre o pagină atât de mizerabilă, de rușinoasă, de tristă și barbară a istoriei, trebuie să fii exact și precis. Drumul bunicului meu în Buchenwald era foarte asemănător cu cel al lui Erich Ebner, personajul meu. Bineînțeles că el a fost un sculptor în lemn și nu un student la Medicină ca Erich, dar au împărtășit multe întâmplări similare, cum ar fi scena din crematoriu.

