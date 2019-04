Scoția: Monstrul din Loch Ness a fost filmat din nou. Video în articol

Rory Cameron, director Cobbs la Drumnadrochit (Scoția), a fimat cu telefonul mobil ceva straniu aflat în mișcare pe lac. În mod cert, spune el, nu era o barcă.





Martorul de 36 de ani explică:

"Am văzut ceva în apă, dar nu știu ce a fost, dar sigur înainta foarte rapid". "Am locuit în zonă timp de 20 de ani și conduc în fiecare zi pe A82, dar nu am mai văzut așa ceva". Cameron a spus: "Am arătat ​​unui număr de persoane și nici ei nu-şi pot explica".

"Unii oameni au spus că este o barcă, dar nu poate fi aşa ceva sau un jet, deoarece ar fi lăsat apa agitată în spate". Cameron a dezvăluit că nu era singurul membru al familiei sale care a fost martor la activități ciudate pe suprafața celebrului lac.

"Unchiul meu Willie Cameron mi-a spus că bunicul meu, Iain Cameron, a fost martor la ceva foarte similar în anii 1960". "El a fost de pescuit cu doi prieteni și a făcut o observație similară. Nu putea să-mi explice ce era". "În videoclipul meu se vede cum ceva s-a mișcat foarte repede și părea mai mic, în comparație cu unele bărci de pe lac".

Această observație vine la câteva săptămâni după ce un cuplu din Irlanda a văzut un obiect misterios în formă de "L", pe un lac lângă Castelul Urquhart. Cameron a declarat că, în mod sigur, a crezut că există ceva care se ascunde în Loch Ness, notează Express.

