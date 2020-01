Nava Queen Hind continuă să blocheze parțial portul Midia, unde s-a răsturnat cu 14.600 de oi, în data de 24 noiembrie 2019. Doar câteva sute de oi au fost salvate. Este un accident naval unic în lume și, după ce au ajuns la concluzia că asiguratorul navei nu este dispus să plătească pentru ranfluare și ecarisaj, comandantul a abandonat vasul și l-a lăsat pe capul autorităților portuare române. Și echipajul a dispărut din țară. În situația dată, sarcina de preluare a operațiunii de scoatere a revenit statului, mai exact Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC).

Încercarea Administrației Portului Constanța de a obține, printr-o hotărâre de guvern, fonduri suplimentare de la Ministerul Transporturilor, invocându-se caz de forță majoră, a eșuat. Portul a fost nevoit să folosească, astfel, bugetul de care dispune, urmând ca la final să se îndrepte, prin instanță, împotriva asiguratorului olandez al navei, care a refuzat să acopere costurile privind scoaterea navei cu oi moarte din portul Midia.

Ultima zi a anului trecut a fost și cea în care s-a decis anularea primei proceduri de selecție, lansată de Administrația Portului Constanța, și relansarea unei noi proceduri de ranfluare și ecarisaj a navei Queen Hind. Din opt firme care se arătaseră interesate, au rămas doar trei, una din Turcia, a doua din Grecia și o companie românească.

„Este o procedură pe care am reluat-o. Inițial o parte din cei care au fost invitați nu au ajuns. Au rămas trei firme, dar, tot la fel, nu au avut toate documentele necesare și am rămas până la urmă cu singură firmă care îndeplinea condițiile tehnice. Neîncadrându-se însă în buget, am fost obligați să reluăm procedura. Sperăm că o să avem un câștigător și să semnăm contractul pentru a începe treaba cât mai repede. Bugetul stabilit este de 19,2 milioane de lei, nu mai mult”, a declarat, pentru EVZ, noul director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC, Costel Stanca. .

Se pare că firma care îndeplinea condițiile tehnice, dar nu se încadra în buget, a depus contestație. Oricum, în următoarele zile, cel mult până la jumătatea lunii ianuarie, Administrația Portului Constanța va desemna câștigătorul. Imediat după începerea lucrărilor de scoatere a navei, Autoritatea Navală Română intră practic în dispozitiv, 24 din 24 de ore.

“Astfel, Căpitănia portului Midia va supraveghea îndeaproape toate acțiunile. Lucrările de ranfluare se vor desfășura zi și noapte și atunci personalul Căpităniei va trebui să fie foarte atent pentru a aviza corespunzător navele din port. Navele care urmează să efectueze manevre de intrare-ieșire și, posibil, perioade scurte atunci când șenalul va fi blocat din cauza lucrărilor. Noi vom încerca să nu ținem șenalul blocat pentru a nu afecta manevrele portuare”, a explicat, pentru EVZ, noul director general al Autorității Navale Române, Cosmin Dumitrache.

