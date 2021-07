Mai mulți apropiați ai fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon sunt implicați în afaceri dubioase. Printre aceștia se numără și Alexandru Dodon, fratele politicianului. O mare afacere necurată este legată de o schemă prin care gazele naturale sunt livrate întreprinderilor de stat la un preț umflat.

Schema prin care fratele lui Igor Dodon face mulți bani

Banii obținuți sunt folosiți pentru cumpărarea bunurilor de lux sau sunt acordate împrumuturi fondatorilor și administorului unei firmei implicate, după cum titrează siteul jurnal.md.

În afacere este implicată „SD Energy Engineering Group, cu sediul în Ialoveni, controlată din umbră de fratele lui Igor Dodon.

Potrivit notei informative, compania procură gaz de la „Transautogaz” SRL la prețul de 4,06 lei pentru un metru cub, inclusiv cheltuielile pentru transport. Ulterior, gazul este livrat la un preț mai mare către diverși agenți economici, preponderent întreprinderi de stat, acestea fiind astfel prejudiciate.

„Între timp, „Transautogaz” livrează direct gaze naturale companiilor care activează în același domeniu, precum „IM Glass Container Company” la prețul de 3,79 de lei, „Zernoff” – 3,66 lei, prețul fiind mult mai mic.

Firma are zece angajați care primesc salarii între 26 de mii de lei și 60 de mii de lei

Potrivit sursei citate, unul dintre fondatorii companiei implicate în schema cu gaz este Alexandru Chiriac care, în ultimii ani, a fost văzut destul de des în compania unor persoane foarte apropiate din anturajul lui Igor Dodon. În martie curent, Alexandru Chiriac a devenit proprietarul unui Mercedes GLE 450, anul producerii 2020, pe care l-a transmis în chirie soției lui Alexandru Dodon”, mai scrie sursa citată.

Conform datelor celor de la Fisc, firma are zece angajați care primesc salarii între 26 de mii de lei și 60 de mii de lei. În ultimul an, „SD Energy Engineering Group” a recepționat peste 68 de milioane de lei de la mai multe întreprinderi de stat. Cu o parte din bani, mai exact peste 9 milioane de lei, a fost procurat un oficiu luxos cu o suprafață de 363 de metri pătrați pe bulevarul Ștefan cel Mare. Totodată, peste 850 de mii de lei au fost cheltuiți pentru un automobil Land Rover Discovery. Alte 1,3 milioane de lei a ajuns sub formă de împrumut la Alexandru Chiriac.

Până la fondarea „SD Energy Engineering Group” în decembrie 2019, gazele naturale era livrate direct de către Moldovagaz către agenții economici.