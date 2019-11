Cumpănașu a postat pe pagina sa de facebook , în regim live, acuzațiile incendiare ale unei mame și a soțului acesteia, ambii acuzând un bărbat de 62 de ani, șofer pe microbuzul școlar din Dobrun, că ar fi agresat-o sexual pe fata lor în vârstă de 13 ani. Cumpănașu susține că șoferul, datorită relațiilor și cunoștiințelor pe care le are, a reușit aproape să scape nepedepsit pentru faptele sale.

,,Un nenorocit de 62 ani a agresat sexual o fetiță de 13 ani, iar prin pile și relații aproape a reușit să scape. Bineînțeles, cu sprijinul și complicitatea politică și a procurorilor din Caracal! Culmea este ȘOFER pe MICROBUZUL ȘCOLAR. Priviți și va minunați: viața la țară și abuzul în România. Polițiștii din comună persecută victimele, primarul la fel, procurorii îi spun mamei că dacă ” a luat ciocolată o fi vrut și ea”. VA MINUNAȚI CREDEȚI-MĂ!”, scrie Cumpănașu.

În înregistrarea live postată de mama fetei de 13 ani pe pagina lui Cumpănașu, femeia spune că fata a fost abuzată de un șofer de 62 de ani care este șofer pe microbuzul școlii care duce elevii la școală. Femeia spune că a fost la Poliție să depună plângere, oamenii alegii ascultandu-le plângerea. Ea spune că a mers cu 4 mămici și alte 4 fete , mai mari că fata ei Alexandra. Mama Alexandrei susține că șoferul în vârstă de 62 de ani , care are un magazin, în sat, ar fi încercat să le atingă în zonele intime și să le sugereze să aibă relații sexuale.

Femeia spune, în filmarea postată pe pagina lui Cumpănașu, că a depus o plângere și la Parchetul Caracal, de unde a primit răspuns că fapta nu ar există .

,,O doamnă procuroare, pe nume Măcesanu, mi-a răspuns că fapta nu există deoarece fata mea ar fi primi o ciocolată de la șofer. .Am făcut plângere împreună cu avocata mea la Parchetul din Slatina, unde am cerut să se redeschidă dosarull. Șoferul are relații, are magazin în comuna Dobrun, soția lui lucrează de 30 de ani la Primărie iar una din fetele lui este asistentă medicală la dispensarul din comună. De -a lungul anilor au mai existat reclamații la adresa șoferului, dar soția lui a oprit reclamațiile. Șoferul mi-a trimis vorbă că va chetui 2 miliarde de lei vechi și tot nu va păți nimic. Are taxiuri în Caracal, magazine, restaurante. Un domn polițist, pe nume Tenea a venit să îmi spună să îl iert după ce s-a consultat cu doamna procuror Barbu , și apoi să îl sun și să organizeze ei flagrant pentru că să îl prindă. Eu nu vreau să fac așa ceva, eu vreau să ni se facă dreptate”, a spus mama fetei. E a mai spus că șoferul a încercat să o agreseze sexual pe fata ei când ea s-a dus la magazinul pe care el îl are în comună , pentru a cumpără niște gumă. „Șoferul ne-a întrebat ce pretenții avem, să îl iertăm, dar noi vrem să se facă dreptate”, a povestit mama fetei

