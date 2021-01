În urmă cu câteva ore, Miami Fire and Rescue a raportat că cel puțin opt victime au fost împușcate în West Little River Park. Parcul este învecinat cu Little River Școala K-8 Center. Gazda unui talkshow local Andy Slater a citat mai multe surse din poliție care au declarat că unele dintre victime sunt adolescenți. Poliția din Miami-Dade a declarat că „ofițerii sunt deja la fața locului” și, ulterior, a declarat că opt persoane au fost rănite, iar șase se află în stare critică. Departamentul de poliție a declarat pentru Miami Herald că incidentul este încă în curs de anchetă, iar trăgătorul este încă în libertate și „activ”.

Împușcăturile au avut loc atunci când „doi indivizi s-au îndreptat spre zona parcului și, fără provocări, au tras arme și au început să tragă în mulțime”, a declarat reporterilor Angel Rodriguez, directorul PD Miami-Dade, reporteriloraflați la locul crimei. Alfredo Ramirez III, directorul PD Miami-Dade, a pus ulterior pe Twitter un mesaj de informare pentru comunitatea locală: „Ofițerii de poliție sunt la scena unui alt tragic incident care implică minori. Acest tip de violență în care sunt folosite armele trebuie să se sfârșească. Trebuie să lucrăm împreună ca o comunitate.”

Rodriguez a mai spus că cele două persoane care au deschis focul s-au apropiat de o mulțime lângă terenurile de baschet și apoi au fugit pe jos. El a spus că este încă „prea devreme pentru a determina vreun motiv”.

Ofițerii departamentului de poliție au ținut o conferință de presă lângă terenul de baschet de la Little River Park, unde au prezentat o actualizare a stării victimelor. Șase dintre victime sunt în stare critică, cu două stabile după incident, potrivit Kim Wynne de la NBC6. Ofițerii PD din Miami-Dade au mai declarat că împușcăturile au fost neprovocate.

Mai devreme în aceeași zi, trei persoane au fost împușcate lângă Northwest Second Avenue și 18th Street. Poliția din orașul Miami investighează incidentul, fără detalii despre vreun suspect. Două din trei victime au fost transportate de paramedici în stare gravă la spital, susține WVSN.