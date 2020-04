„Zilele astea am facut cateva analize asupra nivelului de infectii care va afecta Romania bazandu-mampe Epidemic Calculator ( open source – sursa si link mai jos). Eu am nevoie de aceasta predictie ca sa pot evalua ce nevoie de echipamente va fi in tara. Sa stiu ce trebuie cumparat. Ca nu poti cumpara de pe o zi pe alta milioane de echipamente. Lead time best case este 3 saptamani. Trebuie strategie si viziune. Altfel esti mort in fasa pe piata internationala de echipamente.

In cazul de fata este o versiune a simularii in care am ales un caz usor mai optimist decat Italia si Spania. Motivul principal pentru care am ales asta este ca Romania, spre deosebire de alte tari, a luat masuri de distantare sociala mult mai devreme. Un lucru care se poate modela.

Intre variabilele mele, majoritatea sunt valori destul de universal valabile, si testate deja in China si alte tari, si deci aproape de realitatea de la noi.

Ce avem noi particular?