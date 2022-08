Scenă îngrozitoare într-o stație de autobuz din Capitală. Un pensionar fără un picior și în scaun cu rotile a fost umilit de un angajat STB

În imaginile care au devenit virale, un pensionar fără un picior, ce stătea lângă un scaun cu rotile, a fost lăsat în stația de autobuz de către un angajat de la Societatea de Transport Bucureşti (STB). Șoferul a privit cu indiferență la pensionarul care așteapta, pe bordură, să fie primit în mijlocul de transport în comun.

Tot incidentul a fost povestit cu lux de amănunt chiar de către pensionar. El a precizat că șoferul de pe linia 178 nr.de înmatriculare B-726-PMB în jurul orei 14 stația Pasaj Lujerului sensul spre Sala Palatului a refuzat să-l ia și pe el în autobuz.

Pensionarul, revoltat de comportamentul inuman al angajaților de la STB: „A deschis ușile prima dată ca să coboare călătorii, dar eu eram între uși”

„A închis ușile și a plecat mai departe. A strigat și lumea la el, degeaba”, a precizat bărbatul. Nu este singurul caz când un angajat STB nu arată pic de omenie față de semenii lui. În urmă cu câteva săptămâni, o tânără de doar 19 ani a primit același tratament din partea unui șofer.

Mai exact, acesta a refuzat să coboare rampa pentru ca tânăra, ce se afla în scaun cu rotile, să poată să urce în mijlocul de transport în comun. Mai mult, angajatul de la STB i-a închis ușa în nas și a plecat din stație fără a ține cont de nevoile tinerei.

Mama fetei a povestit că angajații de la STB nu au milă față de fiica ei, ea fiind continuu supusă la astfel de tratamente.

„Umilință și nepăsare și lipsă de empatie și nerespectarea legii, că despre asta este vorba până la urmă (…). Nu este prima oară când eu fac reclamație la cei de la STB”, a declarat mama fetei.

Totodată, aceasta a mai menționat că de fiecare dată când angajații de la STB refuzau să dea rampa jos le amintea că fiica ei are drepturi, dar nu primea nicio reacție.

„De fiecare dată când nu mi s-a dat rampa jos sau am vorbit frumos, am spus care-mi sunt drepturile, care sunt drepturile ei şi am primit doar scuze”, a concluzionat mama fetei, potrivit Antena 3.