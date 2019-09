Bogdan Dumitraş, originar din Botoşani, este percuţionist al Filarmonicii din Ploieşti, iar în prima ediţie a noului sezon „Vocea României” a reuşit să întoarcă toate scaunele cu interpretarea unei piese dificile – „Grace Kelly”, de la Mika.

Momentul plin de bucurie şi nebunie al lui Bogdan a dat startul unui schimb de replici amuzante între Tudor Chirilă şi Smiley. Un schimb de replici savuros redat de www.botosaneanul.ro

„În 1992 a fost un Campionat European de fotbal în care s-a retras echipa Iugoslaviei din motive politice, cred, şi brusc este invitată echipa Danemarcei, care fusese pe locul 2 în grupă. Problema era că Danemarca era în şlapi şi la plajă. Ce s-a întâmplat? Danemarca a câştigat campionatul.

Interpretarea ta a avut această bucurie de a cânta şi cred că nu toţi antrenorii din acest show ştiu să o rezerve, de aceea te-aş invita să vii în echipa mea în cazul în care îţi doreşti să continui în show cu această bucurie”, i-a spus Tudor Chirilă concurentului.

„Dom’le, aşa frumos povesteşte Tudor şi povestea asta e atât de frumoasă… şi-mi aduc aminte că a mai spus o dată povestea asta. Cel puţin o dată! ” a intervenit Smiley.

„Nu e adevărat! Acum o să vină o pledoarie în care vom afla că eşti producător. Pentru a câta oară?”, i-a replicat Tudor Chirilă.

„Trebuie! Dar chiar sunt”, a fost reacţia lui Smiley.

„Da, dar totuşi, de câte ori o să ne aminteşti? ”, a insistat Tudor.

„Ai fost excepţional… ”, a continuat Smiley, însă colegul său a continuat să-l atace: „dar sunt producător. ”

„Şi mie mi-a plăcut bucuria cu care ai cântat”, a încheiat în cele din urmă Smiley.

În schimb, Horia Brenciu l-a rugat pe Bogdan Dumitraş să mai cânte încă o dată refrenul, în variantă accapella.

În final, concurentul a ales-o pe Irina Rimes:

„De când a început această emisiune, l-am iubit pe Horia Brenciu şi mi-am dorit să fiu în echipa lui. După care, a venit Tudor şi am apreciat întotdeauna naturaleţea cu care este pe scenă şi mi-am dorit să fur treaba asta de la el. Dar în urmă cu ceva timp am avut un vis care mă îndreaptă spre Irina. În vis te-am ales pe tine şi am zis că dacă am făcut-o în vis, trebuie să o fac şi în realitate. ”

