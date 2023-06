Scandalul dintre Procuratura Anticorupţie şi CNA de la Chişinău continuă. Maia Sandu: „Lăsați cearta!”

Explicaţiile Veronicăi Dragalin

„La mine pe masă a venit o sesizare despre un avocat corupt, care este un fost procuror anticorupție. Când ajunge așa ceva la mine, mie îmi vine foarte greu să înțeleg cu cine să vorbesc pe acest caz, pentru că eu nu cunosc relațiile între colegi și între oamenii din Republica Moldova. Așa că le-am propus colegilor să scrie o listă cu toate persoanele apropiate, rudele, nașii, cumătrii, pe care nu ar vrea să-i investigheze. Am vorbit despre aceasta în glumă. După aceasta, pe un canal de telegram a apărut o postare în care era reflectat că eu sunt o persoană isterică și că cer listele la toți cumătrii”, a spus șefa Procuraturii Anticorupţie într-o înregistrare live.

Veronica Dragalin se declară convinsă că informațiile despre cele petrecute la ședința cu ofițerii CNA a fost scursă intenționat și în mod distorsionat consideră că în spate stau ofițeri și procurori corupți.

Veronica Dragalin l-a învinuit pe Iulian Rusu, şeful de la CNA, că i-a deturnat şedinţa: „La 9:32 toți ofițerii s-au ridicat în picioare. Noi am glumit că ne-am speriat când ei s-au ridicat, dar am văzut că în sală a intrat domnul Rusu. Dumnealui a spus ca ar fi corect să fie și el la astfel de ședințe. Am zis ca sunt de acord, dacă ar fi ședințe administrative. Dar eu am convocat o ședință operativă, cu detalii din dosare, pe care șeful CNA nu are dreptul să le cunoască. Înțeleg că dumnealui vrea să știe ce se întâmplă în colectivul său, dar nu consideram corect să fie prezent directorul CNA la această ședință”.

Dragalin a spus că nu va demisiona

Cu două zile în urmă, când a avut loc şedinţa cu scandal, Dragalin a scris pe pagina sa de Facebok că nu va demisiona. „Corupția și nedreptatea au afectat țara noastră pe parcursul multor generații aducând războaie, destabilizare și sărăcie. Eu am devenit procuror pentru generația bunicilor noștri, care au trecut prin război, deportări și foamete. Eu sunt procuror pentru generația părinților noștri, care au ieșit în PMAN să lupte pentru independență când riscau să fie întâlniți cu tancuri. Noi luptăm pentru generația noastră, care am fost nevoiți să învățăm abecedarul în alfabetul chirilic și să ne simțim străini în țara noastră. Dar cel mai important, noi astăzi, cu toții, luptăm pentru viitoarele generații de copii moldoveni care merită o viață decentă aici, acasă.

Eu sunt Procurorul-Șef al Procuraturii Anticorupție pe un mandat de 5 ani. Nu am de gând să plec. O să lupt în continuare împotriva corupției și pentru justiție, dreptate, egalitate, transparență, și un viitor european”, a scris şefa de la Procuratura Anticorupţie.

De această dată, şeful de la CNA tace

Iulian Rusu nu a făcut declaraţii publice despre şedinţa cu scântei din 7 iunie şi nici nu a comentat declaraţiile ulterioare ale Veronicăi Dragalin. Directorul CNA a fost primul care a vorbit în public despre neînțelegerile dintre Procuratura Anticorupție și CNA. La ședința Parlamentului din 12 mai, în timp ce-și prezenta raportul de activitate, el s-a arătat „nedumerit de ce relațiile cu procuratura au devenit neclare”.

„Eu aș vrea ca ele în continuare să fie bune, în special când vorbim de cauze de rezonanță și când noi propunem investigarea unei spălări de bani de sute de milioane de lei, unde procurorii nu văd o bănuială rezonabilă pentru a porni un dosar penal. În schimb, când se găsește un medic prăpădit care ia 500 de lei, nu este nici o problemă: și camere de supraveghere, și interceptare”, a declarat Rusu.

Reacţia Preşedinţiei

Preşedintele Maia Sandu s-a arătat îngrijorată de neînţelegerile dintre cele două instituţii şi le-a cerut să lase cearta şi să se apuce de lucru.