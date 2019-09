Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, al cărui nume apare în raportul avertizorului de securitate lansat săptămâna aceasta pe fondul anchetei vizând declanşarea procedurii de destituire a preşedintelui Donald Trump, a demisionat vineri, conform informaţiilor apărute în presă, informează dpa şi AFP, citate de Agerpres.

Volker va fi audiat în Camera Reprezentanţilor la începutul lunii octombrie. Oficialul american a avut conexiuni cu avocatul personal al preşedintelui american, Rudy Giuliani.

Informaţii despre demisia acestuia au apărut mai întâi în The State Press, ziarul Universităţii statului Arizona unde Volker predă, fiind apoi publicate şi de CNN şi The New York Times.

Kurt Volker a fost în contact cu avocatul personal al preşedintelui Trump, Rudy Giuliani, iar implicarea pe ascuns a lui Giuliani în aceasta afacere a stârnit indignare în rândul parlamentarilor americani şi a contribuit la trezirea atenţiei comunităţii de informaţii, ceea ce a dus la formularea unei plângeri din partea unui avertizor de securitate.

Trei comisii de specialitate din Camera Reprezentanţilor au convocat cinci oficiali din cadrul Departamentului de Stat pentru a fi audiaţi în perioada 2-10 octombrie. Printre aceşti oficiali se numără, pe lângă Kurt Volker, şi fosta ambasadoare a SUA la Kiev, Marie Yovanovitch.

Yovanovitch a fost rechemată de la post în luna mai, după toate aparenţele, pe fondul unui conflict generat de acţiunile lui Giuliani.

Audierea Inspectorului General

Comisia pentru informaţii din Camera Reprezentanţilor îl va audia, pe 4 octombrie, cu uşile închise, pe inspectorul general al Comunităţii de informaţii din SUA Michael Atkinson, conform informaţiilor furnizate de un oficial al Congresului, relatează Reuters.

Această audiere are loc în contextul anchetei legate de raportul unui avertizor de integritate, agent al serviciilor secrete americane, care susţine că preşedintele Donald Trump a abuzat de prerogativele sale când a încercat să solicite autorităţilor ucrainene să se amestece în scrutinul prezidenţial din SUA de anul viitor în propriul beneficiu politic.

Inspectorul general Michael Atkinson, numit în funcţie de Trump, a stabilit că raportul avertizorului este credibil, a transmis Agerpres

