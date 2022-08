Scandalul continuă! FBI i-a confiscat lui Donald Trump documente acoperite de privilegiul avocat-client

FBI a confiscat cutii conținând documente acoperite de privilegiul avocat-client și potențial privilegiu executiv în timpul raidului în casa Mar-a-Lago a fostului președinte Trump, au declarat pentru Fox News surse familiare cu ancheta. Acestea au adăugat că Departamentul de Justiție s-a opus avocaților lui Trump care au cerut numirea unui procuror independent, special, care să examineze înregistrările.

Surse familiare cu investigația au declarat pentru Fox News că echipa fostului președinte a fost informată că cutiile cu etichetele A-14, A-26, A-43, A-13, A-33 și un set de documente menționate în procesul verbal de confiscare de către FBI — conțineau informații acoperite de privilegiul avocat-client.

FBI-ul a confiscat înregistrări secrete din casa lui Donald Trump din Palm Beach în timpul raidului său fără precedent de luni dimineață, inclusiv unele marcate ca fiind Top Secret, extrem de secrete. Dar fostul președinte al SUA contestă clasificarea, spunând că documentele au fost desecretizate.

Mandatul și procesul verbal de percheziție ale FBI au fost făcute public oficial vineri după-amiază

Privilegiul avocat-client se referă la un privilegiu legal care garantează confidențialitatea comunicărilor dintre un avocat și clientul său.

Surse au declarat pentru Fox News că unele înregistrări ar putea fi acoperite de privilegiul executiv, ceea ce dă președintelui Statelor Unite și altor oficiali din cadrul executivului autoritatea de a reține anumite forme sensibile de consiliere și consultare între președinte și consilierii lor. Nu este clar, în acest moment, dacă înregistrările includ comunicări între fostul președinte și avocații săi privați, consilieri ai Casei Albe în timpul administrației Trump sau o combinație între cele două.

Surse au declarat pentru Fox News că, din cauza privilegiului avocat-client, echipa lui Trump a cerut Departamentului de Justiție ca un procuror special independent să examineze acele înregistrări, dar sursele au declarat pentru Fox News că DOJ a notificat echipa lui Trump. că se opune acestei cereri.

Departamentul de Justiție și FBI au refuzat să comenteze

Un purtător de cuvânt al lui Trump nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a Fox News. Mandatul de percheziție și procesul verbal de confiscare a documentelor după raidul FBI de luni asupra Mar-a-Lago au fost desigilate de judecătorul-magistrul Bruce Reinhart vineri după-amiază.

Înainte de eliberarea documentelor, Fox News a citiți mandatul și chitanța, dezvăluind că FBI a confiscat înregistrări clasificate din casa lui Trump, inclusiv unele marcate ca fiind extrem de secrete. Trump contestă clasificarea, spunând că înregistrările au fost desecretizate.

Reinhart a semnat mandatul pe 5 august, dând autoritatea FBI să-și efectueze căutarea „în sau înainte de 19 august 2022” și „în timpul zilei, între 6:00 și 22:00”.

„Locațiile care trebuie percheziționate includ „Biroul 45”, toate încăperile de depozitare și toate celelalte încăperi sau zone din spațiile utilizate sau disponibile pentru a fi folosite de FPOTUS (Former President of The United States) și personalul său și în care ar putea fi depozitate cutiile sau documentele, inclusiv toate structurile. sau clădiri de pe proprietate”, se arată în mandat, dar nu a dat autoritate agenților să caute zonele ocupate de membrii clubului Mar-a-Lago sau neutilizate de Trump și personalul său.